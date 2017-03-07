Политические партии обещают учителям зарплату и добрую репутацию

Официальный старт избирательной кампании уже дан и участвующие в выборах партии и блоки публикуют свои предвыборные программы, в которых нашли место положения о сфере образования и науки. Республиканская партия Армении, например, в образовательной части своей программы объявляет, что страна их мечты – это интеллектуальная Армения. РПА заявляет, что учителя в нашей стране должны цениться и чувствовать на себе заботу государства, а сами учителя гордиться своей профессией.

В программе АРФД указывается, что человек труда должен иметь возможность осуществлять свое право на отдых, образование, а также имеющее отношение к культурным и духовным ценностями.

«Армянское возрождение» обещает, что никто из молодых не будет лишен доступа к профессиональному и высшему образованию, а те, кто имеют высокую успеваемость, получат возможность обучаться бесплатно.

Сфера образования и науки в предвыборной программе блока Оганян-Раффи-Осканян весьма обширна. «ОРО» обещает довести финансирование науки до 3% ВВП, а образования – до 5,5% от ВВП. «ОРО» тоже намерен восстановить в общественном сознании некогда высокий авторитет учителей, существенно пересмотрев их зарплату.