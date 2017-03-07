Невозможно сниматься в агитационном ролике и при этом говорить – «музикант не заниматься политика»: «Грапарак»

Первый день предвыборной кампании начался очень бурно, особенно после того, как Республиканская партия представила первый предвыборный ролик, социальные сети и пресса наводнились разного рода комментариями. В эти комментарии попытался внести некую ясность исполнитель песни группы «Реинкарнация», которая на своей официальной странице в Фейсбук обратилась ко всем «пустоголовым» и посоветовала «не политизировать пение в видеоролике РПА».

То, что произошло после этого, об этом, наверное, знают все: видеоролик прекратили обсуждать только в музыкальной плоскости, этого и следовало ожидать, так как невозможно сниматься в пропагандистском ролике и при этом говорить – «музикант не заниматься политика». Насколько песня РПА «Изменим мир» и предвыборный видеоролик профессиональны, настолько же они созданы и с четкой пропагандистской целью. Тогда как для рядовых граждан очевидным является то, что поддерживающие тех, кто довел страну на грань краха, не могут говорить об изменении мира, этому никто не поверит, и это идет еще с прошлых выборов, когда РПА пропагандировала «Поверим и изменим».

Хотя РПА в свое дело по «изменению мира» и вовлекла Нарека Ахназаряна, боксера Артура Абрахама, шахматиста Левона Ароняна, футболиста Генриха Мхитаряна, используя тем самым их славу и имя, однако в отношении людей это почти ничего не изменило. Во всяком случае, в пользу РПА. А, вот в отношении снявшихся деятелей точно изменило – в худшую сторону.

Сона АДАМЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Грапарак»