Интересно, кто это додумался включить данное положение в программу РПА? – «Айкакан жаманак»

Предвыборные программы всех участников – в одну сторону, программу правящей и подавшей заявку на воспроизводство РПА – в другую. Почему? По очень простой причине. РПА «реализует» свои предвыборные программы уже примерно 10 лет. Взглянем на то, что она представила сейчас.

Речь об экономическом разделе программы. Читая эту часть программы, периодически возникает желание процитировать классика и воскликнуть: «О-о-о-о! На самом деле?». Судите сами. «Экономические условия должны быть равными для всех, а протекционизм и теневая экономика не будут иметь места в нашей действительности. Все это никто не сделает вместо нас, и у нас нет альтернативы для достижения успеха. Следовательно, мы будем проводить последовательные и ощутимые для всех реформы в экономике», – говорится в программе РПА.

То есть, кроме РПА, никто больше этого не сделает? А почему тогда РПА не сделала этого до сих пор? На протяжении 10 лет она обладала всей полнотой власти, и ничего не сделала. Почему? Кто эти пользующиеся протекционизмом, которые были, а теперь не будут? Можете назвать хотя бы одно имя? Если поинтересоваться у них самих, то ответят, что таковых нет. А если говорят, что нет, то почему они внесли в программу такое положение. Значит, все же есть? Словом, непонятная ситуация.

Вот еще одна цитата. Цель РПА, как записано в ее программе: «обеспечение равных конкурентных условий в экономической жизни и ликвидация протекционизма». Это с каких пор в Армении нет равных конкурентных условий? Могут ли «высокопоставленные» чины РПА публично привести хотя бы один пример, в сфере производства какой продукции или импорта нарушены «равные конкурентные условия»? СМИ периодически сообщают, что, скажем, на рынке сахара, бананов, жидкого топлива и во многих других сферах конкуренция вообще отсутствует, за что высокопоставленные лица РПА готовы расстрелять журналистов у ближайшей стенки. И кто это тогда додумался включить данное положение в программу РПА?

Айк ГЕВОРГЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Айкакан жаманак»