Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 15:45 | Март 7 2017

Серж Саргсян отправился во Францию с официальным визитом

Серж Саргсян отправился во Францию с официальным визитом

Президент Серж Саргсян сегодня с официальным визитом отправился во Французскую Республику.

В рамках визита Президент Республики встретится с высшим руководством Франции: Президентом Франсуа Олландом, Председателем Сената Жераром Ларше, Председателем Национального Собрания Клодом Бартолони, мэром Парижа Анн Идальго, а также с генеральным секретарём международной организации Франкофонии Микаэль Жан. По итогам армяно-французских переговоров на высшем уровне будет подписан ряд документов, направленных на укрепление двусторонних отношений и углубление взаимодействия. В Париже намечены встречи Президента Республики с деловыми кругами Франции, представителями армянских общин Европы.

Президент Саргсян посетит также Лион, встретится с мэром Лиона Жераром Коломби.

Пресс-служба Президента Армении

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Рубрики: Официальные
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