Почему Россия продает оружие Азербайджану: комментарий прибышего в Ереван Дмитрия Киселева – видео

«Азербайджан может покупать оружие у Израиля, США или России. Россия занимает второе место в сфере экспорта оружия. В этом не надо искать политического подтекста. Эта торговля поддерживает отношения между Азербайджаном и Россией. Деловые отношения – это лучше, чем их отсутствие. Тем самым, оставаясь в отношениях с Азербайджаном, Россия во многом «управляет» им. Хочу, чтобы вы поняли правильно – управляет, контролирует. Отсутствие отношений – это отсутствие контроля. Если у нас есть контакты, мы можем влиять, если нет, то и не можем. Контакты лучше, чем их отсутствие. В этом смысле контакты России и Азербайджана идут на пользу Армении», – заявил генеральный директор информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, отвечая на вопрос армянских журналистов в Пресс-клубе «Спутник-Армения» о поставках РФ оружия Азербайджану.

Он заметил, что Армения покупает оружие у России, и не всегда за «твердые деньги»: «Твердые деньги Россия получает от Азербайджана, развивает свой военно-промышленный комплекс и отправляет оружие Армении. Я не хочу сказать, что Азербайджан покупает оружие Армении через Россию, но если совсем заострить, и оголить схему, то элемент такой есть. Экономика Азербайджана развивается намного быстрее, чем экономика Армении, потому что там есть нефть, и чтобы сравнять неравенство, Россия вынужденно идет на этот шаг. Оружие само по себе не стреляет, стреляют люди, и не имеет значения, что это за оружие. Здесь нет никакой политического компонента, а если даже и есть, то это делается для обеспечения баланса в регионе в результате этой сложной схемы, о которой я сказал».

Отвечая на вопрос об антироссийских настроениях в Армении, докладчик напомнил, что такие настроения в Армении возникли в связи с армянским водителем и произошедшего вокруг этого инцидента, после происшествия в Гюмри: «Всегда есть люди, которые заинтересованы в создании антироссийских настроений. Если они захлестнут Армению, то некрасиво потом признавать, что случившееся было манипуляцией. Особенно, когда любой случай можно использовать для провоцирования антироссийских настроений. Есть немецкая поговорка: отношения нуждаются в уходе за ними. Легко было бы и в России сеять антиармянские отношения, когда армянский водитель в России, вы помните, что сделал. Но в этом случае антироссийские отношения возникли в Армении, потому что его одели в то, что было в больнице – халат».

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