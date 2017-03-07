Владимир Соловьев: Россия «не допустит» решения вопроса Карабаха силой – видео

«Давайте подойдем к вопросу с крайних позиций – русские, вы плохие, вы продаете оружие Азербайджан, а Россия, к примеру, говорит, ладно, мы не будем продавать им оружие. И что, Азербайджан начнет покупать оружие у Соединенных Штатов. Что сделает Армения? Закроет посольства США в Армении и разорвет с ней дипломатические отношения?», – сказал на встрече с армянскими журналистами в пресс-клубе «Спутник-Армения» обозреватель телекомпании «Россия-24» Владимир Соловьев, отвечая на вопрос о вооружении Россией Азербайджана.

Он указал на то, что в мире есть два крупных поставщика оружия – Россия и США, а «поставки» означают конкуренцию в регионе за влияние: «Если США будут продавать оружие Азербайджану, что получится? А у вас находится российская военная база. Просто представьте себе, что было бы, если бы в Армении не было российской базы? Мы имели бы совершенно иную геополитическую ситуацию в регионе. А российское оружие там появилось когда? Русское оружие находилось в Азербайджане еще с советских времен».

Владимир Соловьев уверен: Россия никогда не допустит решения Карабахского конфликта путем применения силы.

Присутствовавшему на встрече Дмитрию Киселеву армянские журналисты напомнили о шумихе, поднявшейся в Армении во время его предыдущего визита. Напомним, что Дмитрий Киселев выразил недовольство по поводу того, что водитель такси – армянин не владеет русским языком, сказав, что надо в Армении пересмотреть статус русского языка. Вспомнив об этом случае, он сказал, что он был удивлен, что молодой человек не знал русского языка, но зато в Армении поднялась шумиха из-за его слов, что русский – один из факторов обеспечения безопасности Армении. «Я и сейчас так думаю, что хорошее владение русским языком имеет для Армении жизненное значение. Без этого невозможно представить будущее Армении. Я не отказываюсь от моих слов. Если кто-то хочет поспорить, я всегда готов к открытой дискуссии».

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