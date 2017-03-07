Карен Карапетян в Бишкеке встретился с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым

В столице Кыргызской Республики Бишкеке, перед заседанием Евразийского межправительственного совета, премьер-министра Армении Карена Карапетяна и глав правительств других стран-членов Евразийского экономического союза принял президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

В ходе встречи президент Алмазбек Атамбаев выразил надежду на то, что сегодняшнее заседание Евразийского межправительственного совета послужит действенной площадкой для конструктивного и содержательного обмена мнениями по решению актуальных и насущных вопросов дальнейшего взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян от имени правительственной делегации РА поблагодарил президента Кыргызстана за теплый прием и организацию заседания Евразийского межправительственного совета на высоком уровне.

По словам главы армянского правительства, данным заседанием стартуют запланированные в рамках председательства Кыргызской Республики в Евразийском экономическом союзе мероприятия, которые будут способствовать дальнейшему углублению евразийских интеграционных процессов.

На встрече обсуждался ряд вопросов повестки ЕАЭС.