Мигран Погосян: «Я был, и останусь рядом с вами»

Стартовавшая предвыборная кампания в случае с рейтинговыми кандидатами РПА пока что проходит довольно сдержанно. «Рейтинговые» кандидаты политического большинства перенесли предвыборную кампанию в основном на свои личные страницы в Фейсбук, в виде однообразных записей и коротких роликов. На этом фоне явно выделяется предвыборная кампания Миграна Погосяна, баллотирующегося в избирательном округе №1 Еревана.

За прошедшие два дня он уже успел провести встречи в армии и многолюдные собрания. В числе сопровождающих Миграна Погосяна во время встреч с гражданами – депутаты Артур Степанян, Ширак Торосян, глава административного района Канакер-Зейтун Артак Анисян, полковник запаса СНБ, полковник юстиции Гагик Асатрян и другие.

Ширак Торосян в одном из выступлений призвал собравшихся «верить тем, кто умеет работать». «Легче всего ничего не делать и критиковать. Мы были этому свидетелями на протяжении лет. Верьте тому, кто работает! Для достижения результатов нам нужны работающие люди, которых вы, избиратели, при необходимости должны направлять. Нам нужны сильные, принципиальные люди», – подчеркнул Торосян.

Мигран Погосян, обратившись к гражданам, пришедших на встречу с ним, посоветовал взглянуть на путь, пройденный кандидатами, кто чего достиг в своей жизни. «Пришло время перейти к делу. Сегодня нам необходимы целеустремленные, понимающие свое дело, преданные делу люди». Коснувшись вопроса о системных изменениях, необходимых для страны, Мигран Погосян заверил, что будет продолжать оставаться рядом с гражданами, как он поступает уже 17 лет».

Арташес МХИТАРЯН

Газета «Аравот»

07.03.2017г