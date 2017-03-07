Сорваны и испорчены агитационные плакаты блока «Елк»: фото

Блок «Елк» сообщил, что в ночь на 7 марта произошло нападение на центральный штаб блока в Ванадзоре. Неизвестные лица сорвали и испортили агитационные плакаты. Случившееся для блока имеет особое значение, принимая во внимание тот факт, что бюджет блока «Елк» на избирательную кампанию формируется из пожертвований граждан страны.

Мэр Ванадзора Мамикон Асланян в связи со случившимся на своей странице в Фейсбук объявил, что превратившееся уже в традицию уничтожение предвыборных плакатов крайне предосудительный в то же время достойный презрения поступок, независимо от политических убеждений исполнителей: