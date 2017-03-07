Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 19:02 | Март 7 2017

Сопредседатели МГ ОБСЕ посетят Баку на этой неделе, а Ереван – «в другое время»: Игорь Попов

Сопредседатели МГ ОБСЕ посетят Баку на этой неделе, а Ереван – «в другое время»: Игорь Попов

Радио Азатутюн. Сопредседатели Минской Группы ОБСЕ совершат визит в Азербайджан на этой неделе. Об этом московскому корреспонденту АПА сообщил российский сопредседатель Минской Группы ОБСЕ Игорь Попов.

Согласно сообщению, Попов отметил, что в течение этой недели он вместе с другими сопредседатели совершит визит в Азербайджан.

В рамках визита планируются встречи сопредседателей с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, главой МИД Эльмаром Мамедъяровым.

Попов отметил, что визит в Армению запланирован на другое время.

Фото – Радио Азатутюн

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Рубрики: Международные
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