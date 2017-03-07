Армия Ирака штурмом захватила здание правительства в Мосуле

Иракские правительственные войска при поддержке коалиции во главе с США вернули под свой контроль здание правительства, отделение центрального банка и музей в западной части Мосула, которые были захвачены бойцами группировки “Исламское государство” (ИГ). Об этом во вторник сообщает Радио Свобода со ссылкой на Reuters.

Штурм зданий произошел минувшей ночью, рассказал представитель армии. По его словам, военные также взяли под контроль здание, в котором находился главный суд ИГ. Штурм продолжался более часа. В город прибыл премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади.

Мосул был захвачен “Исламским государством” в 2014 году. Джихадисты разграбили центральный банк и уничтожили артефакты из музея города. Операция по восстановлению правительственного контроля началась в октябре прошлого года. Иракской армии удалось выбить исламистов из восточных районов города и аэропорта Мосула.

По данным ООН, за последнюю неделю город покинуло около 40 тысяч жителей. Только за 28 февраля из Мосула уехали более 17 тысяч человек.

Фото – Радио Свобода