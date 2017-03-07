«Нам не хватало только музыканта, теперь и он и есть»: житель Егварда – о премьер-министре – видео

Избирательная кампания блока «АНК-НПА» сегодня продолжилась в Егварде, где кандидатов от блока Левона Зурабяна и Арама Манукяна жители встретили вопросом, почему не объединилась оппозицию. Кандидаты сначала поинтересовались, как обстоят дела у самих егвардцев, в ответ на что один из жителей сыронизировал: «В стране все хорошо, все бесплатно, работы нет, словом, все хорошо…».

«А премьер-министр играет себе на барабанах», – подхватил Левон Зурабян, подразумевая предвыборный видеоклип правящей Республиканской партии с участием группы «Реинкарнация», где Карен Карапетян сыграл на ударных инструментах. «Нам не хватало только музыканта, теперь и он и есть», – продолжил иронизировать житель Егварда.

Кандидаты блока представили им свою предвыборную программу. У жителей возникли вопросы, в частности, по поводу решения Арцахского конфликта, о чем мы расскажем чуть позже.

Подробности – в видеоматериале: