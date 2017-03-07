Испытания еще впереди

А безопасность и прогресс – действительно самые серьезные задачи

В воскресенье официально стартовала предвыборная агитационная кампания, партии и блоки дали первые предвыборно-агитационные «залпы» в направлении общества.

Общегосударственные выборы в течение предстоящего месяца, несомненно, станут для граждан предметом внимания номер один. Особенно, когда правящая и стремящаяся остаться таковой Республиканская партия Армении начала говорить о двух наиважнейших, в действительности, вопросах: безопасность и прогресс, сделав их даже своим главным лозунгом. То о вещах, первое из которых испытывает большой дефицит, к тому же – с тенденцией к еще большему снижению, если ничего не изменится, а второе отсутствует, по большому счету, с 2009г. Естественно также, что оппозиционные или представляющиеся таковыми политические единицы будут выступать с возражениями. Если вопрос перевести на плоскость «чистого эксперимента», то в этой публичной дискуссии, в основе которой, по идее, должны были быть идеи и систематизированные и обоснованные видения будущего, а не «тупой» материальный и административный ресурс, обществом должны быть подняты ряд закономерных вопросов по части и безопасности, и прогресса. Причем, невозможно обойти то обстоятельство, что оба напрямую связаны с отношениями Армения-России, а также, в будущем, станут производными от них.

За два дня до старта агиткампании, 3 марта, «Евроньюс» опубликовал интервью с Сержем Саргсяном, в котором он, находясь в Брюсселе, затронул вопросы и безопасности, и прогресса, фактически, в контексте отношений Армения-Россия.

Журналист отмечает, что Россия возражала против Соглашений об Ассоциации ЕС с Арменией, с Украиной, и спрашивает: пришлось ли вам ослабить документ, чтобы он устраивал Россию? «С самого начала переговоров мы понимали, что мы можем иметь и соглашение об ассоциации с ЕС, и тесной интеграции с Евразийским экономическим союзом. Русские никогда не говорили нам, что мы не сможем подписать такое соглашение. Они сказали нам, вы можете если хотите, но тогда вы должны будете платить за энергетические поставки цену, которую устанавливает мировой рынок», – ответил и этим и ограничился Серж Саргсян.

Тогда как, не нужно забывать, какой пропагандистский террор развязала Россия против Армении и Украины еще до 3 сентября 2013г, то есть – еще до Киевского Евромайдан и последующих известных событий. То, что реальность другая – это факт: не только по части энергетических поставок наш «вековой друг» подвергал самому жесткому и циничному шантажу Армению. Из разных официальных, «экспертных» кругов обрушились заявления, что «вы потеряете Карабах», «а вы подумали о работающих в России армянах?», «осенью ожидается волна массовых социальных протестов» и т.д., пытаясь как лиса из «Конца зла» Туманяна «объяснить» армянам, что «Хозяин здесь — я, Гора тут моя. Мое и дупло, Гнездо и тепло», и что «Не то пойду возьму топор, И ствол срублю, И всех сгублю!». Вдобавок к тому, этот позорный и безответственный балаган «оппозиционных» троек-четверок на Площади Свободы, который, фактически, на шею страны повесил самое коррумпированное и олигархическое правительство за весь постсоветский период.

А когда журналист, отмечая, что Армения также полагается на Россию в обеспечении своей безопасности, затем спросил, видите ли вы альтернативу, например, в НАТО, Серж Саргсян сообщил, что по случаю 25-летия отношений Армения-НАТО пригласил генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга в Армению, и что «мы не видим никакого противоречия» между нашим партнерством с НАТО и «нашим союзом» с Россией.

Фактически, Серж Саргсян, обосновывая нынешнее внешнеполитическое позиционирование Армении, ограничился только «энергетическими поставками» и тем, что «не видим противоречий». Конечно, реализм и политическая ответственность предполагают и вынуждают, чтобы руководитель страны оберегал страну от потрясений и не позволял, чтобы она стала жертвой неправильных решений, особенно, когда уже является непреложным фактом, на что способен твой «союзник» или «вековой друг», даже «единоверный брат»: см. Украину.

И здесь важно и удивительно не то, что захочет сделать Россия, и еще вопрос, сколько она может сделать из того, что хочет, сколько мы можем не позволить, чтобы она это сделала. Важно не то, что Москва оказала давление, поскольку это тоже факт, в чем, фактически, признается Серж Саргсян, а важно то, что мы «продавились». Очень хорошо, а если вдруг русские вновь начнут поднимать вопрос «энергетических поставок»? Или же, вдруг начнут «видеть противоречия» между партнерством Армения-НАТО и «союзом» Армения-Россия? Тогда что, снова «продавимся»? Так что же нужно сделать, чтобы этого не произошло?

По части «энергетических поставок». Получается, что если этот вопрос был бы как-то утрясен, то Армения пошла бы и в Вильнюсе подписала Соглашение об Ассоциации с ЕС? Отставим в сторону недалекое прошлое, многократно говорилось, какую позорную политику проводили Запад, Европа – в отношении как наглеющей год за годом России, так и плавающих в болоте коррупции и криминала постсоветских стран, а также о том позорном отношении, которое проявил в свое время Ереван к энергетическому сотрудничеству Армения-Иран, в результате чего газопровод «потерял толщину» и потерял свои транзитные возможности, а затем «во имя вековой дружбы» был передан в дар русским вкупе с последними 20 процентами «АрмРосгазпрома». Кстати, Украина в этом году провела первую зиму без газа от российского монополиста «Газпрома», не имея по соседству ни одной другой газодобывающей страны, в отличие от нас…

Очевидно, что испытания еще впереди, и потребуются нестандартные, смелые решения как в направлении безопасности, так и прогресса. Очевидно также, что смелость в политике «с воздуха» не снизойдет, и аплодисментов публики еще недостаточно, чтобы наступили безопасность и прогресс. Для этого требуется ресурс: политический ресурс, общественный ресурс, военный ресурс, интеллектуальный ресурс, экономический ресурс, демократический ресурс. Очевидно также, что исходя из предвыборно-агитационной логики, за ближайший месяц нас зальют самыми фантастическими мыслями и обещаниями. В то же время, не нужно позволять, чтобы этот весенний паводок преимущественно пустословия начал размывать наш и без того размытый ресурс, который размыт уходящим политическим поколением, которое пытается объяснить это «энергетическими поставками» и успокоить публику «отсутствием» противоречий между нашими отношениями с противоречащими и взаимоисключающими полюсами и носителями таких же противоречащих и взаимоисключающих систем ценностей. Ведь Четырехдневная война больше не оставила места для беспечности.

Чтобы преодолеть предстоящие испытания, причем в действительности, а не на уровне лозунгов, чтобы собрать воедино все необходимые ресурсы для обеспечения безопасности и прогресса – Армении нужно единство не по типу русской казармы, по принципу «я начальник, ты – дурак», а по демократическому принципу, основанному на верховенстве закона. Пока что остается риторическим и нацеленным на ближайшее будущее вопрос: и сколько наберется таких политических сил и политических деятелей, которые в ходе предвыборной кампании не поддадутся соблазну заняться примитивным популизмом, а попытаются довести до общества варианты решения именно этих проблем?

Доброго пути всем достойным.

Рубен МЕГРАБЯН

Газета «Аравот»

07.03.2017г