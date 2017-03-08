«Саммит Франкофонии в Армении явится хорошей возможностью для армянского народа показать свою огромную силу воли»

Находящийся во Французской Республике с официальным визитом Президент Серж Саргсян 7 марта в центральной штаб-квартире международной организации Франкофонии встретился с генеральным секретарем организации Микаэль Жан.

Президент подчеркнул, что встреча прежде всего хороший повод для того, чтобы подвести итоги достижениям предыдущих десяти лет и наметить дальнейшие действия, учитывая, что в будущем году исполняется десятилетие членства Армении в организации. Серж Саргсян отметил, что в течение сотрудничества с Франкофонией Армения никогда не прекращала усилий, направленных на пропаганду ценностей организации и распространение французского языка. Также при содействии международной организации Франкофонии в Армении уже действует весь цикл образования на французском языке – от детского сада до университета.

Сотрудничество с организацией, по убеждению Президента Республики, способствовало не только распространению в Армении французского языка и культуры Франкофонии, но и явилось площадкой для укрепления связей и расширения международного сотрудничества со странами членами и наблюдателями организации. В этом плане, согласно Президенту, ключевую роль имело проведение в 2015 году в Армении 31-ой министерской конференции Франкофонии.

Президент РА и генеральный секретарь международной организации Франкофонии обоюдно подчеркнули важность тесного сотрудничества, которое налажено между Арменией и партнерскими структурами международной организации Франкофонии. В этом контексте отмечено взаимодействие с международной ассоциацией мэров Франкофонии, в результате которого в ряде школ Еревана созданы условия для углубленного изучения французского языка, отремонтированы музыкальные школы и школы искусств, библиотеки.

Были затронуты также актуальные проблемы семьи Франкофонии, собеседники обменялись мнениями относительно участия Армении в миротворческих миссиях, которые осуществляются в странах членах и наблюдателях международной организации Франкофонии. Президент Саргсян выразил благодарность за уравновешенную позицию организации и лично госпожи Жан в отношении Нагорно-Карабахского конфликта. По словам Сержа Саргсяна, содействие усилиям сопредседателей единственного специализированного формата, занимающегося проблемой, – Минской группе ОБСЕ является содействием установлению мира и стабильности в регионе.

На встрече речь шла также о работах, связанных с проведением в Армении саммита международной организации Франкофонии в 2018 году. Решение провести в нашей стране подобный авторитетный саммит, по словам Президента, не только свидетельствует о приверженности Армении ценностям организации, но и говорит о высоком доверии в отношении нашей страны. Серж Саргсян подчеркнул, что это очень обязывает, и Армения решительно настроена обеспечить успех этого важного события. Президент Республики проинформировал Генерального секретаря организации о ходе работ по подготовке саммита, отметив, что во главе с премьер-министром Республики Армения создана межведомственная комиссия, а министр иностранных дел РА вместе с организацией уже занимается разработкой программы подготовительных мероприятий. Президент предложил основное внимание сосредоточить на вопросах стабильного развития, инноваций, информационных технологий, и вопросах связанных с молодежью.

Президент Саргсян в штаб-квартире международной организации Франкофонии также сделал запись в Книге почетных гостей.

“Рад впервые находится центральной штаб-квартире большой семьи многообразия, солидарности, диалога и сотрудничества – международной организации Франкофонии. Армения, которая за десять лет своего участия в организации заслужила право называться активным государством-членом, настроена на продвижение ценностей Франкофонии, которые являются общечеловеческими. Свидетельство сказанного – то доверие, которое страны-члены и руководство Организации проявили по отношению к Армении, решив провести 17-ый саммит Франкофонии в Армении. Несомненно, мы с честью выполним доверенную миссию”, – написал Президент.

По завершении встречи Президент РА и генеральный секретарь Франкофонии выступили перед средствами массовой информации с заявлениями по итогам встречи. Президент выразил благодарность за встречу и теплый прием и пригласил госпожу Микаэль Жан до саммита также посетить Армению.

Генеральный секретарь Микаэль Жан подчеркнула, что Франкофония богата своим многообразием и тем наследием, которое несут ее члены, а также тем девизом и видением будущего, который организации удается передать другим членам Франкофонии. Она заверила, что в организации с воодушевлением ожидают армянского саммита, который, по ее убеждению, явится хорошей возможностью для армянского народа показать свою огромную силу воли и решимость пережить и творить.

Пресс-служба Президента Армении