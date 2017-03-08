Одно важное открытие предвыборной кампании: «Жаманак»

В марзах Армении царит оживление, участники парламентских выборов – партии и блоки, после официального старта предвыборной кампании активно посещают регионы, произносят пламенные речи на встречах с местными жителями, в том числе и приграничных сел, дают им разные высокопарные обещания.

Политика в Армении раз каждые пять лет вот так приходит в марзы, заявляет о себе жителям, а между этими визитами на протяжении пяти лет, так сказать, в остальные годы, политика концентрируется в Ереване, точнее даже – в центре Еревана. И это, пожалуй, одна из главных задач, так называемой, внутриполитической жизни Армении: децентрализация политики, политических процессов и деятельности, превращение политики из занятия центра Еревана и общегосударственный процесс.

Этот императив имеет особое значение для оппозиционных сил, так как власть так или иначе в областях представлена административным ресурсом. То есть, представительность власти в областях обеспечивается административным ресурсом, так как для власти инструментом политики является именно это, а настоящего политического инструмента власть не имеет.

Но вовлеченность регионов отсутствует и в инструментарии оппозиции. Тогда как, если власть «заполняет» эту пустоту административным ресурсом, то оппозиция такой «замены» не имеет.

Муса МИКАЕЛЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жаманак»