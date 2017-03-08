Гагик Царукян выразил недовольство прессой

Вчера, 7 марта, Гагик Царукян встретился на Площади Свободы в Ноемберяне с жителями города и окрестных сел. На площади было многолюдно, присутствовало много молодежи. Гагика Царукяна встречали с хлебом и солью.

Рядом с Царукяном находился баллотирующийся по списку блока «Царукян» в избирательном округе Тавушского марза Варужан Бабаджанян, однако на подмостки он не поднялся и не выступил. Гагик Царукян в своей речи выразил озабоченность по поводу положения страны, отметив, что Армения стоит на краю пропасти.

В конце выступления он выразил свое недовольство прессой, заявив, что информационные службы вводят народ в некоторое заблуждение: «Я хочу попросить информационные службы, в этой стране живете и вы, и наши дети, самое главное – любите Царукяна, не любите, то хотя бы оцените его дела. И будьте немного добрее».