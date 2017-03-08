Серж Саргсян выступил перед представителями армянских общин Европы: текст выступления

Первый день официального визита Президента Сержа Саргсяна во Французскую Республику завершился встречей с представителями армянских общин Европы.

Президент Республики выступил с приветственным словом, в котором коснулся достижений Республики Армения за 25 лет независимости, а также ещё существующих проблем, ежедневной работы по обеспечению безопасности Армении и Арцаха, процесса урегулирования НК проблемы, осуществлённых и продолжающихся в помощь сирийским армянам программ, приоритетных направлений нынешнего этапа взаимодействия Армения-Диаспора. Президент призвал ещё больше сплотиться и направить усилия на реализацию всенародных целей, в том числе, на дело построения новой, более безопасной, более справедливой, более свободной и более передовой Армении.

“Сегодня в отношениях Армения-Диаспора есть необходимость сконцентрироваться на объединяющих нацию идеях и принципах, сообщив сотрудничеству новое качество и содержание.

Наша цель одна – строить эффективную и благополучную Армению. Только такая Армения способна защитить сама себя и стать поддержкой своим братьям и сёстрам Диаспоры.

Мы каким-либо образом не недооцениваем громадную работу, поведённую до сих пор, и многочисленные воплощённые в жизнь программы. Более того, мы выражаем искренние слова нашей благодарности нашим братьям и сёстрам, осуществившим их. Мы приглашаем наших соотечественников стать непосредственными участниками в разработке политики развития различных сфер и работе по их воплощению в жизнь.

Мы предлагаем обсудить новые механизмы взаимодействия. Никакая серьёзная инициатива не должна оставаться вне внимания. Принципиально должен сохраняться прозрачный стиль работы, должны быть исключены искусственные препятствия и все вовлечённые стороны должны нести ответственность.

Дорогие друзья,

Мы должны постараться активно использовать профессиональный потенциал Диаспоры, в том числе также возможности молодёжи и профессиональных кругов, их способности, инновационный талант. Армянин, независимо от места проживания, всегда выделялся своим трудолюбием и даровитостью. Наш народ породил всемирно известных учёных, художников, врачей, изобретателей, предпринимателей. Это наше большое достижение, наш крупный человеческий капитал.

Вы, наши соотечественники в Диаспоре, сделали армянина узнаваемым во всём мире. Сейчас пришло время сделать широко известной Армению. Необходимо работать в направлении создания большего авторитета и славы для страны и государства Армения.

Если у других есть нефть, газ, море, то наше “море”, наш “выход к внешнему миру” – это вы, дорогие соотечественники. В случае правильного направления этого громадного потенциала, мы можем достигнуть желаемых успехов. Давайте сделаем мощной нашу общую родину! Диаспора является надёжным и самым эффективным мостом интегрирования Армении в мировую экономику.

Вследствие исторической несправедливости мир стал домом многих армян, но Армения была и остаётся очагом и родным берегом для армян Диаспоры. Трагедия Сирии и, в частности, положение сирийских армян – наша общая боль. Но сегодня, в отличие от произошедшей век назад катастрофы, у нас есть утешение, которым является государства Армении.

Заверяю вас, что мать-родина делает всё возможное в деле поддержки сирийских армян. Для нас они не беженцы, а репатрианты, которые вернулись в свой дом. Мы предпринимаем усилия, чтобы они закрепились на родине и приспособились к новым условиям. Многие из них уже придали новый оттенок нашему обществу и даже бизнесу. Да, трудно, и многие ещё находятся в ожидании, поскольку велика политическая неопределённость.

Отныне мы все должны стать единым кулаком и направить свои усилия на строительство новой Армении. Это должна быть новая, более свободная, более справедливая, более безопасная и более передовая страна.

Уважаемые коллеги,

Армянские предприниматели имеют значительный вклад и вес во многих сферах мировой экономики. Одновременно, сотрудничество предпринимателей армянской диаспоры в Армении и за рубежом остаётся неудовлетворительным. Одним из приоритетных направлений современного этапа взаимодействия Армения-Диаспора является расширение участия предпринимателей Диаспоры в Республике Армения.

Предприниматели Диаспоры, привлекая свои связи, могут способствовать реализации в Армении зарубежных инвестиционных программ. Однако не менее важным является применение современных навыков в деле формирования предпринимательской культуры. Это в первую очередь могут сделать именно работающие в развитой европейской среде армянские предприниматели, принося с собой самую передовую культуру организации труда.

Вклады Диаспоры отныне должны носить целеустремлённый и направленный характер, будучи сориентированными на развитие промышленности Армении и стимулирование других ветвей экономики страны. Развитие в Армении инфраструктур наукоёмкой экономики – одна из важнейших предпосылок становления экономики. В этом плане Диаспора должна быть важнейшим источником знаний и навыков для того, чтобы превратить Армению в лучшее место в регионе для деловой и инвестиционной среды.

Мы, дорогие друзья, всегда рассматривали гражданское общество в качестве партнёра, а не как противника. Мы считаем важным процесс формирования общеармянского гражданского общества. В современных условиях телекоммуникаций это, вероятно, неизбежная реальность. Если мы с вами вместе хотим, чтобы Армения была более свободной, более справедливой и более демократичной, то вместо предъявления друг другу претензий мы должны говорить друг с другом и не только говорить, но и сотрудничать.

Происходящие в Армении реформы должны быть необратимыми. С этой целью нам необходимо кардинально реформировать сферу образования. В этом важны также привлечение интеллектуального потенциала Диаспоры, вклад нового знания и новых навыков в сферу образования, от консультирования до преподавания.

Армения и Диаспора совместными усилиями могут постепенно достигнуть реализации наших всенародных целей, одновременно, воздерживаясь от разочарования и крушения надежд. Необходимо найти новые решения, сплотиться, стать одним кулаком и двигаться вперёд, дополняя и помогая друг другу, в эти трудные времена.

Дорогие друзья,

Уверен, вы в курсе, что в ближайшее время в Армении начинается новый этап, переходя к парламентской системе государственного управления, что предполагает новую политическую культуру, широкомасштабные системные реформы. Решение осуществить конституционные изменения было обусловлено желанием и необходимостью увидеть завтрашний день нашей страны более демократическим, безопасным и благополучным.

Выше всяких сомнений, что эти изменения предполагают также обновлённую повестку взаимодействия с диаспорой. Эту повестку можно выразить следующим девизом: “Взаимное доверие, единство и ответственность”.

В ходе истории армянский народ удивительно объединялся в роковых ситуациях. Что нам мешает сделать это в мирных условиях, и что нам мешает вести вперёд нашу страну – обустраивать и укреплять её. Я на этом пути непреодолимых препятствий не вижу.

Уверен, что сегодня мы имеем все предпосылки и условия для того, чтобы придать нашему взаимодействию новую энергию. Таково наше видение, таково наше представление, таков неоспоримый залог нашего завтрашнего успеха.

Дорогие друзья,

Завершая выступление, ещё раз выражаю глубокую признательность всем вам за присутствие здесь. Уверен, что мы в состоянии преодолеть вызовы наших дней, собственные сомнения и таким образом, объединив усилия, бороться во имя нашего светлого будущего.

Поддерживая друг друга, мы можем мобилизоваться на дело государственного строительства и сделать непосредственным участником этого нашу блестящую молодёжь. Мы должны быть более храбрыми и целеустремлёнными, преисполненными взаимного уважения. Мы должны стать хозяевами нашей отвоёванной родине.

Мы должны стать сильнее, чтобы сделать сильнее нашу веками взлелеянную райскую родину – Армению.

Значит, давайте действовать все вместе!

Спасибо”, – сказал Президент Республики.

Президент Серж Саргсян в рамках официального визита во Французскую Республику вечером встретился также с исполнительным директором одного из ведущих французских предприятий – компании “Веолиа” Антуаном Фрероем. Возглавляемая им компания является учредителем компании “Веолиа Джур”, которая, выиграв в объявленном в 2016 году открытом международном тендере, приняла на себя функции водоснабжения и канализации в 45 городских общинах Республики, в том числе в Ереване, а также в 360 сельских общинах.

На встрече речь шла об осуществляемых компанией в рамках договорных обязательств работах в сфере водного хозяйства, оказываемых услугах и программах развития.

Пресс-служба Президента Армении