Гагик Царукян: «У меня нет врагов, но много завистников»

«У меня нет врагов, но много завистников», – заявил вчера во время встречи в общине Баграташен Тавушского марза в рамках предвыборной кампании блока «Царукян» первый номер пропорционального списка блока Гагик Царукян. В своем выступлении он назвал главного врага и основное препятствие для развития нашей нации – зависть. Гагик Царукян уверен, что зависть царит в верхах: «А простому народу внизу не до этого».

В Баграташене выступил также кандидат от блока «Царукян» по территориальному списку, владелец газеты «Паст», баграташенец Варужан Бабаджанян. Он сказал, что обычно бывает красноречив, но сегодня от воодушевления чувствует некоторую скованность. Кандидат призвал проголосовать за блок «Царукян», и если блок наберет 50 процентов плюс 1 голос, все проблемы будут решены.

Гагик Царукян рассказал баграташенцам анекдот: «Когда один верующий человек тонет и отказывается от помощи большого круизного судна, затем рыбацкого судна, и потом обычной лодки, а затем, представ перед Богом, начинает ему жаловаться, мол, я тебе так верил, а ты не спас меня, Бог отвечает ему – так ты же отказался от помощи тех кораблей, что я за тобой послал, что мне еще надо было сделать?». После этого Гагик Царукян сказал, что народ должен думать о своем спасении, хорошо подумать перед тем, как что-то предпринимать, и верить в собственные силы: «Были дни и похуже, не было газа, хлеба, но мы смогли с честью выйти из этой ситуации. И опять сможем, если сделаем правильный выбор».