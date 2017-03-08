Евразийский «стандарт»: Радио Азатутюн запретили освещать встречу Хачатуров-Патрушев в Ереване – видео

Вчера Радио Азатутюн было запрещено освещать встречу секретарей советов безопасности Армении и России, Юрия Хачатурова и Николая Патрушева, несмотря на то, что встречу освещали шесть армянских и российских СМИ.

Уточнив, что съемочная группа представляет Радио Азатутюн, сотрудник Совета нацбезопасности Армении просто запретил продолжать работать, одновременно отказавшись представиться.

Хотя Радио Азатутюн еще накануне получило аккредитацию в пресс-службе российского посольства на освещение встречи Хачатуров-Патрушев, получив оттуда информацию о месте и времени встречи, руководитель Секретариата Совета национальной безопасности Армении Арам Тананян заявил, что Радио Азатутюн не было приглашено освещать мероприятие: «Мы заранее согласовали. Три СМИ от нас, три СМИ с российской стороны. Поскольку это двусторонние консультации, у нас Секретариатом Совета безопасности России есть план сотрудничества на этот год, согласно которому мы проводим совещания. Один раз мы проводим их в Москве, один раз в Ереване. Вероятно, в конце года проведем в Москве. Сама тема имеет конфиденциальный, рабочий характер».

На вопрос, по какому принципу были приглашены одни СМИ, а другим было запрещено освещать мероприятие, Тананян ответил: «Я бы не сказал, что было запрещено. Просто мы вас не пригласили, вы пришли без приглашения. И я не думаю, что вам нужно иметь отдельную информацию. Вам информацию предоставят. Мы работаем для того, чтобы тема была освещена. Пригласили некоторых, будем работать. Вы заметили, что ни одно средство массовой информации, кроме вашего, от меня информацию не получило. Теперь они также могут подойти и спросить, по какому принципу вы даете информацию Радио Азатутюн, а нам не даете».

На вопрос, был ли выбор СМИ обусловлен желанием российской стороны, Тананян ответил: «Мы находимся в Республике Армения, и мы являемся хозяевами мероприятия. Мы принимаем решения, как встречать гостей, с кем заниматься какой-либо деятельностью».

Кстати, после встречи Хачатуров-Патрушев, когда представители обеих советов безопасности уходили, корреспондент Радио Азатутюн в очередной раз попытался уточнить у не захотевшего представиться сотрудника его имя и фамилию, однако тот предпочел, молча, и быстро удалиться.

Еще более примечательным был ответ пресс-секретарь Совета безопасности России Евгения Аношина, который честно признался, что не знает, почему Радио Азатутюн было запрещено освещать мероприятие, а другим средствам массовой информации – нет.

Николай Патрушев прибыл в Ереван накануне. В столице Армении его принял президент Серж Саргсян. Согласно официальной информации, «собеседники с обоюдным удовлетворением констатировали, что основанные на крепкой дружбе армянского и российского народов межгосударственные стратегические союзнические отношения динамично развиваются, год от года расширяется повестка сотрудничества, чему ощутимо способствуют взаимные визиты высокого уровня».

Фото – Радио Азатутюн