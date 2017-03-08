Серж Саргсян встретился с членами «Движения предприятий Франции»: текст выступления

В рамках официального визита во Францию Президент Серж Саргсян встретился с членами авторитетного союза предпринимателей “Движение предприятий Франции” (MEDEF). Союз является связующим звеном между французскими предприятиями и высокими руководителями разных государств, а также частным сектором этих государств.

Эта ответственная за международное сотрудничество структура помогает и способствует деятельности французских предприятий, посредством подобных встреч создаёт для предприятий возможности ознакомиться и обеспечить условия для выполнения их планов, а действующим в других странах французским предприятиям – поднять перед гостями интересующие их вопросы и проблемы, рассчитывая найти решения.

На встрече с руководителями французских предприятий Президент Серж Саргсян выступил с речью.

В конце встречи в штаб-квартире MEDEF состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между Группой компаний “Ташир”, ЗАО “АЭС” и компанией “Шнейдер электрик”.

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Речь Президента Сержа Саргсяна на встрече с руководителями французских предприятий

Уважаемые дамы и господа,

Сердечно поздравляю участников и организаторов этого, ставшего уже традиционным мероприятия, направленного на расширение сотрудничества между нашими странами.

Армяно-французские исторически сформированные дружественные отношения заложены в основу не только наших политических, но и экономических отношений. Это вселяет в нас уверенность, что стороны могут обеспечить реализацию достаточно крупных и амбициозных экономических программ.

Уважаемые коллеги,

В течение 25 лет независимости Армения имела серьёзные достижения. Сегодня мы имеем стабильно развивающуюся, эффективно реагирующую на часто непредсказуемые перемены мировой экономики. Последние события в регионе, которые сопровождались ухудшением экономических показателей и резким обесцениванием национальных валют, доказали жизнеспособность налогово-бюджетной и финансово-кредитной политики Армении. Она постоянно удостаивается высокой оценки со стороны наших международных партнёров, и благодаря ей сегодня в стране обеспечивается стабильная и предсказуемая макроэкономическая среда.

Об успешно реализуемой в стране экономической политике свидетельствуют также авторитетные международные рейтинги, в которых Армения год от года фиксирует стабильный прогресс. Так, согласно докладу Всемирного банка “Doing Business” с точки зрения удобства для занятий бизнесом Армения в мире занимает 38 место, а по показателям экономической свободы “Heritage Foundation” занимает 33 место, в этом году обеспечив прогресс сразу на 21 пункт. Понятно, что бывают случаи, когда занимаемые в различных рейтингах не столь благоприятные позиции не играют решающей роли для инвестиций.

В частности, в случае богатой энергетическими ресурсами соседней страны – Азербайджана, ожидание получения сверхприбылей, кажется, отодвигает на второй план показатели, отражающие реальное экономическое положение страны.

Конечно, для стабильного экономического роста лишь макроэкономической стабильности недостаточно. С точки зрения повышения конкурентоспособности страны для нас первоочередным является непрерывное благоустройство деловой и инвестиционной среды в стране, развитие человеческого потенциала, совершенствование соответствующих институтов.

Этим подходом мы руководствовались также, предпринимая в Армении конституционные реформы, которые были приняты в декабре 2015 года. Новой Конституцией мы не только совершили стержневые изменения в нашей системе государственного управления – переход от полупрезидентской к полноценной парламентской системе. По нашему глубокому убеждению, эти изменения также будут иметь своё положительное влияние с точки зрения оживления экономической жизни страны. Новой Конституцией особо акцентируется свободная экономическая конкуренция, улучшение делового климата и нацеленные на стимулирование предпринимательства положения.

Не имея выхода к морю и энергетических запасов, находясь в блокаде со стороны двух соседних стран, мы никогда не отступали перед трудностями. Наоборот, они стали движущей силой, развивающей творческую мысль и находчивость нашего народа.

Благодаря имеющей высокую квалификацию рабочей силе и человеческому капиталу, сегодня Армения стала инновационной и предлагающей высокие технологические решения страной. Усилия по развитию информационных и коммуникационных технологий дают ожидаемые результаты. В этой сфере Армения в последние годы фиксирует в среднем 20-25% роста, а удельный вес последней в структуре ВВП составляет порядка 4 %.

Дамы и господа,

И сколь ни мало удовлетворительны показатели нашего двустороннего торгового оборота, учитывая охват армяно-французской повестки, существующий в наших двусторонних отношениях потенциал не должен служить только укреплению торговых связей. Мы хотим, чтобы французский капитал расширялся в Армении и готовы обеспечить для французского бизнеса благоприятные инвестиционные возможности.

С этой точки зрения хотел бы особо подчеркнуть последовательную работу, которая ведётся в направлении повышения защищённости и стимулирования иностранных инвестиций в Армении. Так, в рамках реализуемых реформ намечается законодательно закрепить режимы национального и наибольшего благоприятствования, уточнить гарантии иностранным инвесторам, дать предпринимателям возможность пользоваться действующими в Армении и намеченными в будущем льготами, наиболее усовершенствованными механизмами разрешения споров.

Создаются правовые основы для расширения партнёрских отношений государство – частный сектор. Имея целью содействовать предпринимателям, развитию делового климата, постоянно сокращаются и упрощаются соответствующие процедуры, в том числе, в налоговой и таможенной сферах.

Делаются серьёзные шаги в направлении политики, направленной на стимулирование экспорта. Разработанная нами стратегия акцентирует увеличение экспорта, поскольку он может быть движущей силой дальнейшего экономического роста.

В последние годы мы предприняли серьёзные шаги в направлении расширения ограниченного внутреннего рынка Армении. Два года как Армения является членом Евразийского экономического союза. Евразийский интеграционный проект расширил экономические границы всех стран-участниц почти до 1/7 части мировой суши. Он создал ёмкий, почти 170 миллионный рынок, без таможенных границ.

Несколько дней назад в Брюсселе мы с председателем Европейского совета Туском объявили о завершении переговоров о новом рамочном соглашении с Европейским союзом. Наличие в новом правовом документе экономического компонента не только для армянских, но и для европейских предпринимателей открывает новые возможности ведения экономической деятельности. Более того, соглашением предусмотрены возможности, в случае правильного и полноценного использования которых, экономический потенциал ЕС и ЕАЭС может взаимно послужить интересам друг друга.

Наши традиционные добрососедские отношения и экономические связи с Ираном создают хорошие предпосылки для европейских предпринимателей, посредством Армении войти на 80 миллионный потребительский рынок Ирана. Через Армению проходит также самый короткий и самый безопасный транзитный путь, связывающий Персидский залив с черноморскими портами.

Уважаемые предприниматели,

Присутствующий на форуме этот представительный состав внушает уверенность, что он будет практически способствовать выявлению новых возможностей наших стран и выведению наилучшей формулы использования существующих форматов сотрудничества.

Приглашаем французские компании делать инвестиции в Армении. Заверяю, что каждой инвестиции мы готовы оказать индивидуальный подход, конечно, учитывая нужды инвестора.

Наш министр экономического развития и инвестиций более обстоятельно представит возможные сферы и направления сотрудничества, он предложит также конкретные программы.

Желаю вам плодотворной работы.

Спасибо.

Пресс-служба Президента Армении