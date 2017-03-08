Серж Саргсян в Париже встретился с председателем Национального Собрания Франции Клодом Бартолони

Президент Серж Саргсян 8 марта встретился с Председателем Национального Собрания Франции Клодом Бартолони.

Отметив, что его официальный визит в дружественную Францию проходит в год 25-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Францией, Президент Саргсян счел это хорошим поводом и возможностью вместе с высоким руководством Франции обобщить многочисленные зафиксированные в течение более чем двух десятилетий успехи и обсудить дальнейшие действия.

Собеседники обоюдно подчеркнули важность парламентской дипломатии в деле укрепления межгосударственных отношений, расширения повестки взаимодействия, углубления дружбы между армянским и французским народами и с удовлетворением говорили о деятельности межпарламентской группы дружбы “Франция-Армения”.

Президент Республики и Председатель Национального Собрания Франции подчеркнули тесное сотрудничество парламентариев двух стран также в парламентских ассамблеях международных структур.

На встрече Серж Саргсян высоко оценил позицию Национального Собрания Франции и лично председателя Клода Бартолони в отношении международного признания, осуждения и криминализации Геноцида армян.

Президент Саргсян высоко оценил усилия Минской группы ОБСЕ, в том числе, Франции как страны-сопредседателя МГ в направлении мирного урегулирования проблемы и обеспечения безопасности и стабильности в регионе Южного Кавказа. Он подчеркнул, что визиты членом парламента Франции в Арцах дают международному сообществу возможность составить полноценное представление и правильно понять всю сущность справедливой борьбы народа Арцаха за свободу, защиту прав человека, самоопределение, что являет с неотъемлемым правом любого народа.

В этом контексте подчеркнута важность деятельности “Кружка дружбы с Арцахом”, который по убеждению Президента Республики вносит бесценный вклад в справедливое урегулирование проблемы Арцаха.

Президент РА и Председатель НС Франции кроме двусторонних армяно-французских отношений обсудили тему отношений Армении с Европейским союзом и перспектив развития этих отношений.

Пресс-служба Президента Армении