Егвардцу «компромиссы» Азербайджана не внушают доверия: «А если нарушит обещание?..» (видео)

Вчера, 7 марта, во время предвыборной кампании блока «Конгресс-НПА» в городе Егвард Котайкского марза заместитель председателя АНК Левон Зурабян представил жителям подходы блока к вопросу урегулирования Арцахского конфликта: Азербайджан обязуется заключить договор о мире, вопрос решается на основе компромиссов.

Зурабян уточнил, о каких уступках со стороны Азербайджана идет речь: «Должна быть создана демилитаризованная разделительная зона. Азербайджан официально соглашается, что на той территории, которую он считает своей, будут размещены миротворческие силы, и он не имеет права вводить на эту территорию военную технику. Азербайджан официально примет, что отказывается решать какие-либо споры путем насилия. А также соглашается на предоставление Арцаху международно признанного статуса».

Один из егвардцев с с недоумением спросил: «Предположим, Азербайджан соглашается и подписывает договор о мире, но на втором этапе вдруг отказывается от своего обещания – плевать он хотел на всех нас… и что же эти гарантии?». Левон Зурабян уточнил, что между режимом прекращения огня и договором о мире есть большая разница: «Договор о мире создает намного больше гарантий, он гарантирован со стороны международных структур».

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