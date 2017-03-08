«Ну что, братец, деньги тебе дали, голос твой куплен, сделка заключена, чего ты еще хочешь от меня?»: Артур Багдасарян

Заместитель председателя партии «Армянское возрождение» (ПАВ) Эгине Бишарян вчера, 7 марта, призвала армавирцев со следующего дня ходить по домам и агитировать за программу и идеи ПАВ. Она отметила, у них большие планы на будущее: «В нашей жизни очень мало что изменилось. Прошу вас, станьте бойцами, с завтрашнего дня, как агитаторы, ходите от дома к дому, потому что наглость и предвыборные взятки бросают тень на эти очень важные выборы, завтра мы будем иметь президента, спикера парламента и премьер-министра Республики Армения по итогам именно этих выборов».

Лидер партии Артур Багдасарян указал, что по денежным мешкам все равны, деньгами можно купить умы людей: «Но мы должны объединить наши умы и понять одно, что наш народ находится в состоянии кризиса, в депрессии, люди не видят программ, которые изменят их жизнь, у них нет видения будущего, и именно поэтому не только в Армавире, но и во всех местах вперед выдвинулись денежные мешки. К людям сегодня некоторые относятся так: «Ну, что, братец, деньги тебе заплачены, голос твой куплен, сделка заключена, чего ты еще от меня хочешь?».

Артур Багдасарян вновь коснулся штрафов водителей: «С половины 2012 года до 2014-го на основании данных регистраторов скоростей было выписано актов на сумму 2.536.000 драмов, то есть, каждый водитель в течение года был оштрафован 7 раз. В 2015-2016 гг. количество актов увеличилось, плюс к этому еще и те отдельные акты, которые госавтоинспекторы составляют сами устно и письменно, и это все вместе составит 100 миллионов долларов ежегодно. У кого забирают эти 100 миллионов долларов? У находящихся здесь».