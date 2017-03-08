Сейран Оганян хочет вместе с народом трудиться, мучиться: 168.am – видео

Вчера, 7 марта, во время митинга блока «Оганян-Раффи-Осканян» в Иджеване бывший министр обороны РА Сейран Оганян отметил, что в нынешние трудные времена героем является именно наш народ, и что они создадут соответствующие условия для развития каждой личности.

«Права человека будут защищаться до самого конца, никто не будет подвергаться преследованиям. Безопасность начинается с границ, и мы не зря начали нашу предвыборную кампанию с Тавушского марза. Мы, отказавшиеся от должностей, красивой жизни за рубежом, могли бы наблюдать за происходящим со стороны, но было бы это оправданным? Конечно, нет!

Для меня эта предвыборная кампания, политическая деятельность в новизну, но я хочу трудиться, мучиться и добиться чего-то вместе с нашим народом, самое главное – внести свой вклад в дело укрепления справедливости…», – сказал Сейран Оганян.

С подробностями можно ознакомиться на сайте 168.am.

Фото со страницы в Фейсбуке Рузанны Хачатрян

Видео – Радио Азатутюн

http://www.aravot.am/2017/03/07//