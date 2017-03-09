Серж Саргсян встретился с председателем Сената Франции Жераром Ларошем

Президент Серж Саргсян 8 марта вечером встретился с Председателем Сената Франции Жераром Ларошем.

Собеседники выразили обоюдное мнение, что армяно-французский межпарламентский диалог продолжит играть особую роль в деле укрепления отношений двух дружественных стран.

Серж Саргсян с удовлетворением отметил, что Национальное Собрание Армении сформировало добрую традицию дружественных связей с парламентами многих европейских стран, в том числе, с Сенатом Франции, что необходимо сохранять и развивать.

По мнению Президента Саргсяна, созвучно с духом армяно-французских отношений, парламентское сотрудничество проявляется также на многосторонних площадках, в парламентских ассамблеях Совета Европы, ОБСЕ, НАТО. Президент высоко оценил готовность французской делегации в Европейском парламенте всегда держать в центре внимания волнующие Армению вопросы.

Серж Саргсян высоко оценил также эффективное взаимодействие Армении и Франции в рамках Франкофонии.

На встрече были затронуты также отношения РА-ЕС, процесс урегулирования НК проблемы, региональные проблемы и вызовы.

Президент РА говорил также о незабываемой роли Франции в деле международного признания и осуждения Геноцида армян и выразил благодарность парламентариям за последовательную борьбу с нетерпимостью и ненавистью.

Серж Саргсян в завершение встречи сделал запись в Книге почётных гостей Сената.

“Огромная честь быть принятым в этом преисполненном истории месте, в Сенате дружественной Франции. Это, воистину, место, где замечательным образом сосуществуют старое и новое, обобщая исключительное богатое французское культурное наследие. Испытываю гордость и, в то же время, волнение, находясь здесь, где 17 лет назад принят признающий Геноцид армян закон, который в очередной раз подчеркнул ведущую роль Франции в деле защиты общечеловеческих ценностей и, конечно, безусловную солидарность с армянским народом”, – написал Президент Саргсян.

Пресс-служба Президент Армении