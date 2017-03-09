«Люди ждут этих денег!»: инцидент во время предвыборной кампании «Конгресс-НПА» – видео

«Нужно перебить их, чтобы прекратились эти избирательные подлоги», – с такими словами во вторник один из жителей города Егвард Котайкского марза, можно сказать, прервал предвыборный митинг блока «Конгресс-НПА», подразумевая «раздающих деньги».

Когда он услышал, что в программе блока закреплено условие, исключающее предвыборный подкуп, то сердито произнес: «Есть конкретно раздающие деньги, и люди ждут денег. Я не беру денег, я честный парень, столько есть таких как я, говорящих, что не будут участвовать в голосовании (имеет в виду, в избирательных фальсификациях), но остальные идут и избирают».

Кандидат от блока, заместитель председателя АНК Арам Манукян сказал, что если поступают угрозы и принуждают брать деньги, то «в крайнем случае, лучше взять их, но поступить так, как захочешь…».

«Есть люди, которые боятся видеокамер, говорят – меня будут снимать», – возразил мужчина. Один из журналистов сказал, что видеокамера не фиксирует, в чью пользу голосует гражданин, но житель Егварда продолжил: «Сестренка, знаю, что не фиксирует, но люди не понимают, боятся, думают, что фиксирует». Затем сердитый мужчина поспешно покинул митинг.