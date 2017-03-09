Директор ФБР Джеймс Коми: Россия – «верхний слой зловещего пирога» угроз США

Голос Америки. Директор ФБР Джеймс Коми заявил, что не собирается покидать свой пост, намереваясь полностью отработать 10-летний срок, на который обычно назначается руководитель этого ведомства.

«Вам придется иметь дело со мной еще шесть с половиной лет», – сообщил Коми, назначенный на свою должность в 2013 году распоряжением президента Обамы.

Выступая на ежегодной конференции по кибербезопасности в Бостонском колледже, директор ФБР назвал Россию в числе стран, представляющих наибольшую угрозу для США.

«Существующие угрозы я обычно описываю как зловещий слоеный пирог, – пояснил Джеймс Коми. – Самый верхний слой – это такие государства, как Китай, Россия, Иран, Северная Корея… Следующий уровень – это международные синдикаты (киберпреступников), которые занимаются хищениями информации, денег и технологий, зачастую по заказу государств и правительств».

Именно поэтому, по словам Коми, сегодня ФБР уделяет особое внимание вопросам кибербезопасности, стремясь найти баланс между охраной частной жизни граждан и защитой интересов государства.

«Каждый из нас предпочитает считать, что его дом, машина, телефон и компьютер защищены от внешнего вторжения, – сказал Джеймс Коми. – Но при этом правоохранительные органы имеют право по решению суда нарушать это правило, и в некоторых случаях судья может заставить любого из нас рассказать о подробностях своей частной жизни».

Директор ФБР подчеркнул, что возглавляемое им ведомство «безусловно соблюдает букву закона», но посоветовал участникам конференции не питать особых иллюзий на этот счет.

«В Америке не существует такого понятия, как абсолютная неприкосновенность частной жизни, – заявил Джеймс Коми. – Нет таких сфер в Америке, куда бы не могла дотянуться рука закона».

При этом глава ФБР отказался комментировать заявления президента Трампа о том, что его предшественник Барак Обама распорядился прослушивать телефоны избирательного штаба республиканского кандидата, а также недавнюю публикацию скандально известным сайтом WikiLeaks документов, якобы принадлежащих ЦРУ.

«Я готов выслушать любые вопросы аудитории», – заметил при этом Коми, добавив, что не собирается отвечать на вопросы журналистов, специально приехавших на конференцию.

Вместо этого директор ФБР предпочел прокомментировать ровно четыре вопроса, заданные представителями крупных фармацевтических компаний, оборонных предприятий и фирм, работающих в сфере обеспечения безопасности.

Джеймс Коми рассказал, как ФБР может защитить частный бизнес от кибератак, сообщив, что пока не готов обсуждать другие темы.

«Это слишком скользкие вопросы», – уточнил он.

Фото – Голос Америки