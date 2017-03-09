Пентагон: Россия поставила на вооружение крылатую ракету наземного базирования

Голос Америки. Россия поставила на вооружение крылатую ракету наземного базирования, что нарушает «дух и замысел» соглашения о контроле над вооружениями, сделав это с целью создать угрозу для НАТО, заявил в среду вице-председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Пол Селва.

Это заявление стало первым публичным подтверждением появившихся в прошлом месяце сообщений о том, что Россия тайно разместила на своей территории крылатую ракету SSC-8, которую она разрабатывала и тестировала несколько лет, несмотря на жалобы США, что это является нарушением положений Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) от 1987 года.

«Эта система сама по себе представляет риск для большинства наших объектов в Европе, и мы полагаем, что Россия намеренно разместила ее, чтобы создать угрозу для НАТО и объектов в зоне ответственности НАТО», – сказал Селва на слушаниях в Комитете Палаты представителей по вооруженным силам.

Фото – Голос Америки