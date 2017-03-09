«Во время бывшего премьера Тиграна Саргсяна мы продали запасы золота»: критика Артура Багдасаряна

«Чего мы добились? Мы добились многого, если сегодня в Армении сто тысяч человек получили свои вклады, и это сделали мы, на протяжении лет нас обвиняли в популизме, мол, это невозможно, но факт то, что эти сто тысяч человек получили свои вклады на 40 миллионов долларов. Теперь мы говорим, что еще остались тысячи человек, давайте отдадим им их вклады», – заявил во вторник в Армавире во время предвыборной кампании партии «Армянское возрождение» (ПАВ) лидер партии Артур Багдасарян.

По его словам, когда они выступили с инициативой о принятии закона по выплате государственного пособия за третьего, четвертого ребенка, их также начали обвинять в популизме: «Сегодня за третьего и четвертого ребенка получают половину и миллион драмов по закону, авторами которого являемся мы. Сейчас мы говорим – дорогой народ, в Карабахе, который для нас является объединенной Арменией, молодой паре, решившей создать семью, выдают деньги. Мы предлагаем, чтобы это происходило и у нас, давайте и мы будем платить, чтобы семья могла сделать хотя бы первые шаги.

На границе отправляются служить, и гибнут восемнадцатилетние парни, почему они должны погибать? Мы говорим: осуществим постепенный переход к профессиональной армии, где будут служить контрактные военнослужащие. Восемьдесят процентов лиц, занятых асфальтированием дорог и установкой бордюров в Москве – это армяне, они могут оставаться здесь, обеспечивать существование своих сел, и мы каждый год сможем увеличивать число контрактных военнослужащих на 4000 человек. Говорят о злоупотреблении в армии, давайте, будем правильно распоряжаться средствами нашего бюджета, почему должны быть безработные мужчины. Если кто-то хочет работать, разве мы предлагаем что-то плохое, пусть идут сохраняют свои села.

Для людей должны создаваться рабочие места. Говорят – можешь, помоги себе сам. Так нельзя. Государство должно принимать активное участие в создании рабочих мест, мы говорим – сократите проверки, число проверяющих органов, дайте возможность работающему человеку вздохнуть… Восемьдесят процентов лицензий на рудники Армении розданы. И кому? Привилегированным. У нас есть золотые рудники, но наше золотохранилище пусто, во время бывшего премьер-министра Тиграна Саргсяна эти запасы золота были проданы».

По словам Артура Багдасаряна, экономика РА не развивается, в прошлом году частные банки Армении предоставили Республике Армения кредит в размере четырехсот миллионов долларов, потому что «бюджет пуст, дефицит, нет денег». «То, что плохо, мы знаем все, все недовольны. Но те, кто выражают недовольство, должны понимать, что в этой стране должно что-то измениться. Многие сегодня говорят о революции. Мы же говорим – братья, совершите революцию у себя в головах, в своих умах! Можете ли вы один раз проголосовать правильно, сделать правильный выбор – во имя изменения этой страны?!», – призвал Артур Багдасарян.