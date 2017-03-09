Карен Карапетян: «Вы просто не пожалеете»

«У нас есть потенциал жить по-человечески. Если вы решили поддержать нашу партию, вы не разочаруетесь, вам просто не о чем будет сожалеть», – с таким призывом обратился вчера к представителям езидской общины села Акналич Армавирского марза премьер-министр Карен Карапетян.

Как видно, премьер-министр совместил свой рабочий визит с предвыборной агитацией. В этой поездке его сопровождали ряд министров и выдвигающихся по рейтинговому списку РПА одиозных депутатов.

В ходе встречи с премьер-министром один из представителей езидской общины заявил, что они благодарны Республиканской партии и решили поддержать ее избирательную кампанию. Кто-то отметил, что многие люди связывают свои надежды лично с Кареном Карапетяном. Премьер-министр был, конечно же, польщен, и сказал, что поддержка братского народа крайне важна.

В другой общине Армавирского марза – селе Лернамердз, премьер-министр поинтересовался мнением жителей о внедряемой инновации – солнечных батареях. Община имела проблемы с газоснабжением, обратилась к правительству с просьбой о проведении газопровода, однако из-за дороговизны проекта сельчанам была предложена альтернатива – солнечные батареи, пилотные образцы которых уже устанавливаются в селе.

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