Гагик Царукян: «Мы стоим на краю пропасти»

В своем выступления 7 марта в Ноемберяне Гагик Царукян повел речь о кредитах, выдаваемых банками населению по высоким ставкам, о тяжелом социальном положении населения.

В частности, он заявил: «Любой руководитель обязан поставить себя на место простого человека. Можно ли жить в таких условиях, с такой зарплатой, с такой пенсией? Хочу сказать, что нет проблем, которые не имели бы решения. Только надо подходить с заботой. Несущие ответственность должны чувствовать, что они ответственны за свою нацию, народ.

Должно быть такое отношение, такой подход, как у членов одной семьи. Сегодня с народом говорить невозможно, он нервный, разочарованный, рассерженный, проблемы, родители, дети, долги… Народу ничего не осталось. Это безработица, эмиграция, в основном это. Этому надо положить конец, мы стоим на краю пропасти. Если эти проблемы не решить, будет еще хуже».