ЦИК предупредил: Гагик Царукян нарушает закон

Центральная избирательная комиссия Армении заявляет, что Гагик Царукян, начавший 7 марта предвыборную кампанию с денежных и материальных обещаний, нарушил закон, передает Радио Азатутюн.

По словам председателя ЦИК Тиграна Мукучяна, блок «Царукян» в связи с этим был предупрежден. «Подобные обещания не могут даваться, это нарушение закона, о чем мы уже известили представителей партии, чтобы это было прекращено и в дальнейшем подобные нарушения закона не допускались. В случае продолжения Центральная избирательная комиссия уже возбудит соответствующее производство, примет меры, которые закреплены в Избирательном кодексе».

Согласно Избирательному кодексу, во время предвыборной агитации партиям запрещено давать или обещать избирателям безвозмездно или на льготных условиях деньги, продукты питания, товары. Запрещено также оказывать или обещать услуги.

Между тем, возглавляющий блок «Царукян» Гагик Царукян вчера пообещал жителям Тавушской области за считанные дни и даже часы предоставить помощь. Одному из десятков граждан, просивших у него деньги, Царукян пошел на встречу прямо в ходе митинга.

Другие жители, пришедшие встретить Царукяна хлебом и солью, песнями и плясками, также после встречи остались довольны. Одному из них, к примеру, Царукян пообещал за короткое время помощь с операцией. «Завтра приедешь в Ереван, мы сделаем тебе операцию», – сказал он.

Помимо медицинских услуг депутат-миллионер пообещал газифицировать одно из зданий. «Чтобы завтра у этого человека был проведен газ», – распорядился Царукян.

Он также пообещал закупить у сельчан урожай. «Г-н Царукян всем пообещал, что приедет и по 150 драмов купит виноград», – сообщили граждане.

Одному из приграничных сел предоставил сельскохозяйственную технику, помог одному из граждан устранить неисправность автомобиля.

По поводу произошедшего получить комментарий Гагика Царукяна сегодня не удалось. Его пресс-секретарь, включенная в список блока «Царукян» Ивета Тоноян попросила позвонить чуть позже, а затем так и не ответила на звонки.

Инициатива «Независимый наблюдатель», осуществляющая наблюдательскую миссию на предстоящих 2 апреля парламентских выборах, собирается подать заявление в ЦИК, потребовав от Тиграна Мукучяна вместо предупреждения возбудить против блока «Царукян» производство и вынести соответствующее решение.

Представитель инициативы Даниел Иоаннисян подчеркивает, что неважно – власть это или оппозиция, все партии обязаны уважать Избирательный кодекс. «На мнение граждан не должно влиять то, кто сделал какую благотворительность. На мнение граждан должно влиять то, кто и как будет строить страну, если придет к власти», – сказал Иоаннисян.