Алексей Малашенко: безрезультатные переговоры по Карабаху приведут к дискредитации России – «168 жам»

«Инциденты с ожесточенными пограничными боестолкновениями будут периодически повторяться», – считает эксперт российского Центра «Карнеги», востоковед, политолог Алексей Малашенко по поводу февральской эскалации на линии соприкосновения Нагорного Карабаха и переговорного тупика.

Он отмечает, что до тех пор, пока Нагорно-Карабахский конфликт не будет урегулирован, а предпосылок для такого урегулирования сегодня нет, ожесточенное противостояние с вспышками подобных инцидентов продолжится. По его словам, из этого тупика выхода нет, пока стороны будут продолжать свою традиционную политику.

«Как показывает та же история, подобные региональные конфликты могут длиться вечно, так что я не могу говорить о путях преодоления или урегулировании этого конфликта», – указал Малашенко.

По его словам, после Крыма, Сирии и Донбасса такая ситуация в Карабахе ведет к дискредитации России. И именно поэтому Россия пытается вернуть стороны за стол переговоров, демонстрируя в то же время солидарность с американскими и французскими коллегами по Минской Группе ОБСЕ, так как прекращение переговоров с их участием или безрезультатность переговоров также приведет к потере авторитета России на фоне нынешних международных процессов.