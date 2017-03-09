Что изменилось за эти годы, что Арарат Зурабян начал поддерживать Царукяна? – «Жоховурд»

Председатель правления партии АОД Арарат Зурабян является рейтинговым кандидатом от блока «Царукян». Лидер партии выдвинул свою кандидатуру в избирательном округе № 4, который включает в себя общины столичных административных районов Кентрон, Эребуни, Норк-Мараш и Нубарашен. Почему АОД не поставил свою подпись под меморандумом блока, и что изменилось за эти годы, что Зурабян начал поддерживать Царукяна, на эту тему «Жоховурд» побеседовал с самим лидером партии Араратом Зурабяном.

– Сейчас Вы сотрудничаете с Гагиком Царукяном, человеком, которого Вы в свое время критиковали. Что-то изменилось за эти годы?



– Все эти годы у меня с господином Царукяном были очень хорошие, дружественные, положительные, человеческие отношения. А опыта политического сотрудничества у нас не было, и я думаю, что это станет политический опыт, и я уверен, он будет успешным. А наше отношение было адресовано не г-ну Царукяну, а тем, кто пытается воспользоваться ситуацией, вместе с Царукяном вступить в некий процесс, который мы считали нецелесообразным или не настолько реалистичным, это то, о котором мы говорили. Сейчас совершенно новая ситуация, выборы, избирательный процесс, и я думаю, что выступать вместе на выборах вполне нормально, и я уверен, что это завершится весьма результативно.

– Г-н Зурабян, в своем интервью 4 марта 2013 года одному из изданий Вы сказали следующее: «Если Царукян занимается политикой, то он должен знать, что имел серьезное участие в процессе формирования беззаконий в государстве подобного типа, так как находился рядом с Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном вплоть 1-го Марта».

– Как бы там ни было…