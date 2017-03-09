Карен Карапетян: «Не буду произносить длинных речей, чтобы вы не сказали, что приехал, испортил всем праздник» – видео

«Будучи энергетическим городом, у вас в зале холодно», – попрекнул премьер-министр Карен Карапетян местные власти Мецамора, выступая вчера в зале городского Дома культуры. Как мы уже сообщали, премьер-министр совместил рабочий визит в Армавирский марз с предвыборной агитацией. Мэр Мецамора в оправдание сказал: «Это из-за погоды». «Не буду произносить длинных речей, чтобы вы не сказали, что приехал, испортил всем праздник, прочитал пару нотаций, и уехал», – сказал премьер-министр и пожелал добра мецаморцам.

Один из присутствующих спросил премьер-министра, как добиться того, чтобы люди работали на атомной станции? «На ваш вопрос, будете вы работать на атомной станции или нет, я не знаю ответа, но мы будем работать днем и ночью, чтобы создавать в Армении рабочие места», – ответил Карен Карапетян. Он также сообщил, что в Армавирском регионе в рамках программы будет создано 3500 рабочих мест, а также реализованы и другие программы.

«Мы не говорим ничего такого, что бы мы не смогли выполнить, не будем говорить популистских вещей, мы настроены работать долго и говорить только то, что сделаем, чтобы завтра-послезавтра вы не пришли и не сказали нам – почему это не выполнено», – отметил премьер-министр, когда один из сотрудников ААЭС, присутствовавший на встрече, пожаловался на низкую зарплату, отметив, что была повышена зарплата вышестоящих сотрудников, а их – нет. И пока Карен Карапетян говорил в своем выступлении, что он не будет давать популистских обещаний, двое пожилых людей решили покинуть зал. «Ни зарплату не повышают, ни пенсии, а чего мне там сидеть и слушать», – ответил один из них, отвечая на вопрос Aravot.am.

Местные жители выразили недовольство, что в городе в зимние месяцы не работают детские сады, не отапливаются здания. Премьер-министр пообещал разобраться в вопросе: «Вы поставляете электроэнергию всей Армении, а сами живете в холоде». Приехавший в Мецамор вместе с премьер-министром кандидат в депутаты от РПА по территориальному списку Сейран Сароян упрекнул сидящего рядом директора ААЭС: «Ара, как ты не проваливаешься сквозь землю от стыда, что такое для тебя два детских сада? Это же для детей твоих сотрудников». «Сделаем, дорогой генерал, сделаем», – прозвучал ответ директора.

Кстати, зал был переполнен, люди говорили, что сотрудникам государственных учреждений, газовых офисов и учителям было отдано распоряжение в обязательном порядке принять участие во встрече.