Денис Дворников: что предприняла Армения, чтобы вернуть НКР-Арцах к столу переговоров? – «168 жам»

Интервью с членом Российской ассоциации международного права, кандидатом юридических наук Денисом Дворниковым

– В течение последних недель на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских конфликтующих сил вновь произошло обострение ситуации, эксперты не исключают возобновления широкомасштабных военных действий. По Вашему мнению, к чему может привести нынешняя эскалация, и какую позицию займет Москва на этот раз, если произойдет нападение со стороны Азербайджана?

– Я уверен, что позиция будет однозначной. Будут приложены все возможные усилия, на недопущение возобновления военных действий. Те, кто думает, что России якобы выгодны какие-то столкновения, просто не понимают, в какой ситуации оказалась Россия. Донбасс, где осложнился мирный процесс, Сирия, где имеются туманные перспективы, внутренняя мобилизация сил накануне крупных выборов, экономические трудности. Полыхающий Кавказ – это будет уже слишком, это станет прямой угрозой национальной безопасности.

– В последнее время власти Армении выступили с рядом интересных заявлений по поводу политики Азербайджана на линии соприкосновения. Прежде всего, министр обороны РА Виген Саргсян заявил о возможности применения против Азербайджана «Искандеров». На встрече с дипломатическим корпусом президент РА Саргсян отметил: «Если Азербайджан будет продолжать в том же духе и доведет ситуацию до войны, то для обеспечения безопасности народа Арцаха мы даже на секунду не задержимся для применения всех возможностей, имеющихся в нашем арсенале». В свою очередь, министр иностранных дел РА Налбандян на днях сказал, что к концу года одна из стран признает независимость Арцаха. Как отразится эта риторика на поведении Азербайджана на линии соприкосновения?

– Заявление о возможном применении «Искандера» – серьезное предупреждение для правящего режима Баку. Это было сделано с одной целью – не допустить новых масштабных агрессивных действий. К сожалению, именно Азербайджан толкает на такие заявления. Заявление о возможном признании Арцаха, несомненно, интригует. Но это вновь отвлекает нас от сути вопроса – что предприняла Армения, чтобы вернуть НКР-Арцах к столу переговоров. Это намного важнее, чем признание Арцаха со стороны какой-то загадочной страны. Что касается действий Азербайджана, то они достаточно предсказуемы. Каждое событие, которое лишний раз подтверждает, что Арцах – эффективное и целостное государство, вызывает агрессию. Необходимо на месте показать, что конфликт не урегулирован. А Армия обороны НКР показала, что готова к подобным «традиционным» нападениям.

Аракс МАРТИРОСЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «168 жам»