«Как он сумел обеспечить безопасность Вазгена Саргсяна, так обеспечит и безопасность армянского народа»: Никол Пашинян

Член блока «Елк» Никол Пашинян вчера, 8 марта, в рамках предвыборной кампании заявил, что они беседуют на улицах с гражданами, и убеждают их в том, что самым главным врагом на предстоящих выборах является чувство безнадежности у людей, но отчаиваться не следует, они предлагают выход. «Говорят, мол, мы не критикуем власти. Столько, сколько оценок давали мы, причем, адресно, другие участвующие в выборах силы должны в течение трех лет, включая и выходные дни, критиковать и бить адресно, чтобы догнать нас», – сказал господин Пашинян.

Коснувшись девиза РПА «Безопасность и прогресс», депутат раскритиковал преподнесенный обществу в качестве символа безопасности образ Сержа Саргсяна, одетого в военную форму: «Этот образ очень неудачен, потому что во время его пребывания у власти Армения потеряла 800 гектаров территорий, он не имеет права говорить о безопасности. В результате его президентства безопасность РА обеспечивается оружием 80-х годов, техническая оснащенность передовых позиций, которая была проведена недавно и существенно изменила ситуацию, полностью была осуществлена на пожертвования граждан, Серж Саргсян не смог обеспечить этого даже за государственные средства. Наше государство в последние 8 лет в стратегическом планировании безопасности совершало грубейшие просчеты…

Чем же вы занимались 25 лет?.. Это вы так обеспечиваете безопасность Армении, что теперь уже Карен Карапетян говорит – наши танки не заводятся? Почему же не заводятся ваши танки? Было бы лучше, если бы на этом плакате изобразили незаводящийся танк и на нем написали – безопасность, хотя граждане, глядя на подобный образ Сержа Саргсяна на плакате, должны понимать, что там изображен танк, который не заводится и не заведется.

Безопасность – ахиллесова пята Сержа Саргсяна, потому что в 1995-1999 гг. Серж Саргсян был руководителем СНБ, в это время были убиты генеральный прокурор, заместитель министра обороны, заместитель министра внутренних дел, произошло 27 октября, были убиты председатель парламента, премьер-министр, министры, депутаты Национального собрания. Обеспечение их безопасности было служебной обязанностью Сержа Саргсяна. Как ты обеспечил безопасность Вазгена Саргсяна, так обеспечишь и безопасность армянского народа».