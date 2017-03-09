«Если сегодняшняя Армения такова, то что же вы, дорогие мои братья-республиканцы, хотите здесь поменять?»: критика Арама Саргсяна

Член блока «Елк» Арам Саргсян, выступая вчера, 8 марта, на встрече с избирателями, рассказал, что наблюдает за избирательной кампанией РПА и прислуживающих ей сил. «Когда смотришь видеоролики РПА, то приходишь к выводу, что эти люди живут не в этой стране, они создали видеоролик, где их премьеру-министру дали постучать по барабанам, вовлекли молодежь, которые одеты по последнему писку моды… Хотят сказать нам, что такова их сегодняшняя Армения. Если сегодняшняя Армения такова, то что же вы, дорогие мои друзья-республиканцы, хотите здесь поменить? В таком случае это весь мир должен учиться у этой Армении, насколько мы зажиточно живем. Но ведь представленная вами Армения настолько далека от сегодняшней настоящей Армении, как сегодняшние портреты лидеров АНК и НПА – Левона Тер-Петросяна и Степана Демирчяна от их истинных обликов. Да простят меня мои бывшие партнеры, но я так говорю, желая им добра», – сказал господин Саргсян.

Продолжая тему предвыборной кампании РПА, он далее отметил: «Чем они занимаются, кроме скрытой агитации, что является чем-то новым в армянском политическом пространстве, когда в первый день предвыборной кампании начинаешь с закрытой предвыборной кампании, а теперь еще копнули поглубже и раскопали более лживую, чем Агарон Адибекян, «Гэллап», которая публикует цифры, не соответствующие действительности. И чтобы выглядеть более скромно в этих цифрах, они говорят – знаете, в результате этих опросов мы на втором месте, на первом месте блок «Царукян». Но, мол, знаете, здесь не были учтены те, кто баллотируется по рейтинговому принципу. Что наш премьер-министр и наш кандидат в премьер-министры имеет 85-процентный рейтинг. Такого не сказал бы даже Агарон Адибекян! Для чего они говорят так? Чтобы потом сказать, что с учетом рейтинга нашего премьер-министра, достижений наших рейтинговых кандидатов они стали первыми, а блок «Царукян» – вторым, а так как блок «Царукян» всегда говорит, что он против кровопролития, то отправится поздравлять Сержа Саргсяна, снова будут пить шампанское, выступят также и остальные, а затем разойдутся по домам.

Давайте, мы, члены блока «Елк», разочаруем эти власти, покажем, что в задуманной ими программе мы не просто статисты, не исполнители ролей, а задуманная им программа не станет реальностью. Почему? Потому что, прежде всего, их кандидат в премьер-министры не может быть 85-процентным, потому что этот человек в первый день назначения премьер-министром признался, как и его предшественник Овик Абраамян, что он не кудесник, и у него нет волшебной палочки. Этот человек постоянно говорит об интеллекте и правилах игры – уважаемый премьер-министр, если вы имеете интеллект, то должны были понять, что мы не в футбол играем, это страна, государство, вы – премьер-министр, и в этой стране должны действовать не правила игры, а законы, и для этого много интеллекта не нужно».

Господин Саргсян заметил, что премьер-министр Карапетян никогда не высказывал своей точки зрения ни по «27 октября», ни по апрельским событиям, ни по «1 марта», ни относительно действий «Сасна црер»: «Этот человек не имеет отношения к этой стране, как может рейтинг такого человека быть таким, каковым является рейтинг всех политических деятелей, вместе взятых».

Арам Саргсян также заверил, что РПА не сможет обеспечить справедливые выборы: «Потому что с сегодняшнего дня уже срываются плакаты, запугиваются ответственные конторские служащие, рейтинговые кандидаты грызут друг друга. Они не сумеют обосновать, что эти выборы справедливые, потому что изначально встали на путь несправедливости. Мы в пределах своих возможностей будем стремиться к тому, чтобы суметь каким-то образом помешать процессу раздачи предвыборных взяток, нам предстоит вместе провести серьезную организационную работу».