Конгрессмены США внесли проект резолюции о новых санкциях против России за ее действия в Европе

Голос Америки. Законодатели Питер Роскам и Дэвид Сисилини считают, что Москва пытается подорвать демократические институты и должна знать, что США не будут с этим мириться

Два американских конгрессмена внесли проект резолюции, требующей, чтобы США провозгласили официальную политику введения санкций против российских физических и юридических лиц, которые будут уличены во вмешательстве в демократические выборы в разных регионах мира.

Республиканец Питер Роскам и демократ Дэвид Сисилини внесли проект документа под названием «Акт о недопущении России к выборам в Европе» в связи с растущей озабоченностью по поводу попыток России внести раскол в НАТО, ослабить демократические институты и усилить позиции экстремистских кандидатов промосковской направленности на предстоящих выборах в Европе.

Законодатели напомнили, что в 2017 в Европе пройдет около 20 избирательных кампаний, включая важные выборы во Франции, Германии и Великобритании.

«Россия пытается подорвать демократию и демократические институты во всем западном мире, – заявил Роскам. – Важно, чтобы мы выступили двухпартийным фронтом и четко дали понять, что Конгресс США решительно осуждает неправомерные действия России в Европе и во всем мире».

«Кремль должен знать, что мы не будем мириться с их действиями, направленными против наших ближайших союзников, – поддержал своего коллегу Сесилини. – Нужно, чтобы Палата представителей единодушно осудила эту деятельность».

Проект документа содержит длинный перечень претензий по поводу предполагаемого вмешательства России в дела европейских стран в последние годы.

Согласно этому документу, разведка Германии сообщила, что российские хакеры взломали компьютеры Бундестага в 2015 году и похитили документы, которые впоследствии были опубликованы на сайте WikiLeaks.

Болгарские чиновники, говорится далее, сообщали, что связанная с Россией группа осуществила хакерскую атаку на Центральную избирательную комиссию Болгарии в 2015 году.

Авторы документа утверждают, что итальянские власти подтвердили, что продолжительная атака на компьютерные системы МИДа этой страны в 2016 году, вероятно, была совершена хакерами, связанными с Россией.

Они также отмечают, что «армия троллей» использовала социальные сети для распространения «вводящих в заблуждение или ложных» новостных сообщений в поддержку кампании за выход Великобритании из ЕС на прошлогоднем референдуме.

Документ призывает Россию «немедленно прекратить любые хакерские и кибератаки, направленные против европейских правительств, политических партий, правительственных чиновников, избирательных органов и общественных информационных систем».

«Политикой Правительства Соединенных Штатов является ввод санкций в отношении организаций и отдельных лиц в России или связанных с российским правительством, которые причастны к хакерским и кибератакам, а также пропагандистским кампаниям, направленным на вмешательство в демократические выборы», – резюмирует документ.

Фото – Голос Америки