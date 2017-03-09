Как «Елк» намерен строить армяно-иранскую железную дорогу – не помешают ли этому интересы России?

Как мы уже сообщали, предвыборной программой блока «Елк» предусмотрены переговоры о заключении договора по транзиту иранского газа в Грузию через Армению.

Кандидат в депутаты от блока «Елк» Тигран Авинян в беседе с Aravot.am рассказал о подробностях: «Таким образом, мы станем транзитной территорией для газопроводов, получая за это соответствующую оплату. Это будет также означать некоторое ослабление зависимости от российских энергоносителей».

В программе «Елк» также отмечалось, что должно начаться поэтапное строительство армяно-иранской железной дороги. По мнению Авиняна, эту программу можно осуществить на кредитные и инвестиционные средства.

«По нашей территории товары могут поступать в Европу, начиная от Китая. Все зависит от переговоров. Есть политические риски», – отметил Тигран Авинян.

Мы поинтересовались, не станут ли препятствием для реализации этих двух программ интересы России? Тигран Авинян ответил, что следует руководствоваться интересами Армении.