Лукашенко: если мы будем платить как в Европе, то кое за что России «тоже придется заплатить»

Бухгалтерия не должна лежать в основе белорусско-российских отношений. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании об актуальных вопросах развития страны, передает агентство БЕЛТА.

Президент в начале совещания потребовал доложить ему о сотрудничестве с Россией, особенно с учетом недавно состоявшегося в Бишкеке межправительственного заседания в рамках Евразийского экономического союза. “Я, конечно, в общих чертах знаком. Меня больше всего удивили заявления моего закоренелого друга Медведева (премьер-министр России Дмитрий Медведев. – Прим. БЕЛТА), – сказал глава государства. – Нас, кстати, уже пугать начинают, что газ мы будем природный покупать по европейским ценам. Типа того, что будете платить не $150, а $200. Это, знаете, сродни тому, что намек всем – в России прежде всего, и в Беларуси, – что мы являемся нахлебниками в России: вот, видите ли, они нам делают какой-то подарок”.

“Я тоже не хочу в детали вникать, но Медведев должен понимать, что если мы будем платить как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ. Мне казалось, и я думаю до сих пор, и, наверное, подавляющее большинство русских людей и россиян думают и понимают, что наши отношения с Россией – это не бухгалтерия. Бухгалтерия здесь и цена на природный газ, который не принадлежит Медведеву, не должна лежать в основе наших отношений”, – подчеркнул белорусский лидер. “В их основе лежит нечто больше. И чтобы оценивать эти отношения, надо уходить в середину прошлого века, когда мы третью часть населения положили, знаете за что. А если кому-то хочется нагнетать ситуацию и в очередной раз вместо решения вопросов нас упрекать, не получится”, – заявил Александр Лукашенко.

При этом он четко обозначил, чего именно хочет Беларусь в вопросе урегулирования нефтегазовых отношений. “Скажу очень кратко и четко, чего мы хотим: никаких низких цен мы не хотим на газ. Нам надо, чтобы руководство братской России выполняло свои обязательства. По содержанию и по духу. Если мы строим наш союз – единое государство мы замахнулись построить, – то у наших людей и предприятий, у бизнеса должны быть равные условия на этом рынке. Все, мы больше ничего не хотим”, – сказал президент. “Если кто-то из умников там думает, что нас можно постоянно наклонять и ставить на колени, этого не будет”, – добавил Александр Лукашенко.