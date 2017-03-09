«Армения должна выйти из ЕАЭС»: «Свободные демократы» на встрече с избирателями в Арабкире – видео

Сегодня свою избирательную кампанию начали со своего избирательного штаба на улице Киевяна-7 кандидаты партии «Свободные демократы», баллотируются в избирательном округе № 2 (которая включает в себя ереванские общины Арабкир, Ачапняк и Давиташен).

В беседе с Aravot.am кандидат «Свободных демократов» в данном округе Вероника Даниелянц, комментируя предвыборную программу партии, выделила в ней защиту прав граждан, ликвидацию теневой экономики и европейскую ориентацию.

«Посетив почти все европейские страны, и видя, каким правами располагают люди, я хотела бы, чтобы и в нашей стране было так», – сказала наша собеседница.

Вероника Даниелянц отметила, что согласно предвыборной программе партии, Армения должна выйти из Евразийского экономического союза, который, однако, не означает ухудшения отношений между Россией и Арменией: «ЕАЭС, как мы видим, ничего не дал нам с точки зрения экономики. А партнерство с ЕС приведет к либерализации визового режима».

Отметив, что в избирательном округе №2 от «Свободных демократов» баллотируются также Армен Аракелян, Гагик Багдасарян, Ара Хачатрян, Армине Ованнисян, Ани Саакян и Армен Варданян.

Подробности – в видеоматериале: