Гагик Царукян: проблема в отсутствии инвестиций – видео

«Нам нужно изменить программу, изменить систему, неважны имена-фамилии, названия партий, главное, иметь план, который изменит страну. Мы можем этого добиться решения проблем, так как наша программа действенная. Такую возможность дают эти выборы. Идите, голосуйте и требуйте», – заявил возглавляющий список блока Гагик Царукян в ходе встречи с жителями общины Баграмян Армавирского марза.

Гагик Царукян отмечает, страна продолжает оставаться на краю бездны, поскольку ничего не было сделано в предыдущие годы. Но проблема, по его словам, не в невозможности их решения, а в недостатке инвестиций, и это то, что мешает развитию регионов.

«Не существует неразрешимых проблем, нужны только справедливость и доверие, чтобы люди поверили и вкладывали свои деньги у себя на родине. Речь идет также об армянской диаспоре, которой должна быть дана возможность инвестировать свои деньги в Армению. Когда инвестиции станет много, тогда можно будет увеличить налоги, но сегодня это губительно для страны», – подчеркнул Гагик Царукян, представляя 15 пунктов, предлагаемых блоком, которые позволят народу вздохнуть свободнее.