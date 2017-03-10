«С РПА в парламент пройдут «потрепанные»

Член правления АОД Ованнес Игитян уверен, что роль парламента следующего созыва будет ослаблена

«То, что уже началось, продолжится. По-другому невозможно. Я не знаю, из членов РПА, наверное, только Давид Арутюнян понял, какая эта система? Я удивляюсь, что люди в некоторых случаях заявляют, что будет идеологическая борьба… На самом деле авторы заложили мину в эту избирательную систему, при этом, осознавая, что эта система более мажоритарная, чем в прошлом. По сути, все голоса будут обеспечены с помощью людей, выдвинувших свои кандидатуры по рейтинговым спискам, благодаря их усилиям и нарушениям»,- в беседе с «Аравот» отметил член правления АОД, бывший депутат Ованнес Игитян, касаясь предвыборной атмосферы, частью которой являются потасовки, избиения, поножовщины. Хотя Избирательный кодекс предусматривает, что могут быть избраны до трех кандидатов, выдвинувших свои кандидатуры по рейтинговым спискам с одного избирательного участка, однако атмосфера такая, что каждый кандидат даже своего однопартийца-конкурента считает врагом, отмечает наш собеседник.

Выдвигая на одном избирательном участке сразу несколько кандидатур, по словам Ованнеса Игитяна, правящая партия диктует правила игры: «В РПА думают, что эти люди, используя свои финансовые, административные, родственные и другие связи, должны обеспечить голоса. Однако одно они не учитывают – уровень этих людей. А уровень мы уже увидели – избивать, применять насилие».

На замечание «Аравот» о том, что этот Избирательный кодекс был принят в результате взаимного согласия между властью и оппозицией, секретарь фракции АНК Левон Зурабян охарактеризовал это согласие как «историческую победу оппозиции», поскольку избиратели будут принимать участие в выборах по отпечаткам пальцев, на избирательных участках будут установлены камеры и, наконец, будут опубликованы списки проголосовавших.

Ованнес Игитян на доводы Зурабяна отвечает: «Я хочу верить в то, что оппозиционеры ждут опасность не оттуда, откуда должны были ждать. Основную проблему я вижу в непосредственном общении между кандидатом и избирателем. Моей партии даже показалось, что власти идут на стопроцентную пропорциональную избирательную систему. Власти об этом заявляли, ожидалось, что будет идеологическая борьба, и указанные вами методы должны были дать возможность свести фальсификации к минимуму. Но этого не произошло, и то, что мы видим сегодня, не имеет ничего общего с избирательными участками, со списками избирателей. Людей регистрируют здесь и там, раздают взятки».

Тот факт, что было объявлено о наличии двух с половиной миллионов избирателей для Ованнеса Игитяна делает полной картину происходящего. По его словам, эта цифра даже больше чем реальная численность населения страны. Сопоставив опубликованные правительством официальные данные о денежных переводах в Армению, Ованнес Игитян отмечает, что как минимум 1 млн. рабочей силы находится за пределами страны. Следовательно, говоря о двух с половиной миллионах избирателей, по его словам, власти опять завышают их реальное число, опять надеясь на фальсификации.

Свидетельствует ли все это о том, что РПА попытается удержать в руках «контрольный пакет» или, все же, оппозиции удастся сформировать определенный серьезный полюс? Ованнес Игитян ответил, что в реальности рейтинг РПА даже пяти процентов не составляет. Но поскольку представители РПА говорят о своем высоком рейтинге, их старые методы снова будут задействованы.

Наш собеседник затруднился сказать, сколько процентов голосов «получит» РПА. Удастся ли оппозиции стать серьезным противовесом, покажет время. Ясно одно: идеологической войны не предвидится: «Каким образом политические силы должны вести идеологическую борьбу с Миграном Погосяном или Робертом Саргсяном? Первая десятка в списке РПА является своего рода витриной: возможно, люди и неплохие, однако они не являются локомотивом РПА. Я знаком с Вигеном Саргсяном, с другими тоже. Нормальные люди, цивилизованные, не вовлеченные в скандалы. Однако они для меня не являются членами РПА. Я не слушал интервью Вигена Саргсяна, Арпине Ованнисян, их подходы касательно разных вопросов. И если я правильно понимаю, эти люди не будут в парламенте. Те люди, которые продвигают процесс по обеспечению голосов, речь о региональных списках, то именно они будут в парламенте, и они сейчас ведут прямую борьбу за это. Конечно, из списков тоже будут представлены кандидаты, однако это будут уже потрепанные республиканцы, а не молодые».

Несмотря на то, что члены РПА, начиная с первых лиц каждый день заявляют, что новая Конституция увеличит роль парламента, Ованнес Игитян уверен, все будет с точностью наоборот. Наш собеседник отмечает, что в классических парламентских странах создается парламентское большинство, которое выбирает своего премьер-министра. В Армении все наоборот – представляют так, что премьер-министр от РПА в парламенте будет иметь большинство: «Этот парламент, особенно после 2018 года будет иметь одну основную миссию: нажимая кнопки избирать первых трех лиц государства – премьер-министра, президента, спикера НС. Потом, премьер-министр, используя свои кнопки, должен будет обеспечивать принятие инициатив правительства. Идеологической борьбы, которая ранее велась некоторыми депутатами, большее не будет. Даже регламент парламента меняется так, что возможность обсуждений перемещается в комиссии. В результате у общественности будет меньше возможностей видеть и слушать депутатов. Выходит, мы должны надеяться, что после 2018 года наш премьер-министр не будет бандитом».

Кто именно будет премьер-министром после 2018 года, наш собеседник затрудняется сказать, поскольку, по его словам, в Армении подобные вопросы решаются по иным критериям. Ему легче было бы сказать, кто будет в этот период времени премьер-министром Франции, поскольку в этой стране действуют критерии политической карьеры. Кстати, Ованнесу Игитяну предлагали стать депутатом. Самое конкретное предложение он получил от «Альянса Царукян». АОД, напомним, стоит у истоков формирования данного альянса. Он отказался по нескольким причинам: «Я не работаю в международной организации, где людей ценят за их знания. Здесь есть уважение, нет интриг. Однако даже эту работу я бы оставил, как в 2008 году, но я не думаю, что факт моего присутствия в парламенте изменил бы что-либо. Наоборот, возможно люди связывали бы надежды с моими выступлениям, однако им не суждено было бы стать реальностью.

Безобразие в парламенте стало качеством, и 1-10-20 голосов там просто потеряются, не будет возможности изменить ситуацию».

По словам Ованнеса Игитяна, альянс Гагика Царукяна может на самом деле стать полюсом, учитывая созданную РПА систему, согласно которой три маленькие силы в парламенте не могут объединиться и создать альянс: «Царукян сам решил или ему подсказали парламентарии, но и в самом деле он пытался создать широкий альянс. Почему этого не получилось, другой вопрос. Но опять же получился сильный альянс, независимо от того, что АОД представлен там индивидуально – в лице председателя партии. Во всяком случае, это сила, которая может создать костяк в парламенте. Если и другим силам удастся получить по 15 процентов, то оппозиция будет представлена в парламенте довольно серьезно. Нет сомнений, что в случае нормальных выборов все так и будет».

Нелли ГРИГОРЯН

Газета «Аравот»

04.03.2017г