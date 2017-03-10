Президент Франции – за санкции в случае противодействия миру в Нагорном Карабахе: RFI

RFI. Елена Габриелян. Во вторник, 7 марта, президент Армении прибыл с официальным визитом в Париж. Урегулирование нагорно-карабахского конфликта, двусторонние отношения, европейская интеграция и развитие Франкофонии стали главными темами встреч Сержа Саргсяна, посвященных 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Нагорный Карабах: санкции в случае противодействия миру

Франция как сопредседатель Минской группы ОБСЕ вместе с Россией и США пытается добиться разрешения нагорно-карабахского конфликта и делает все возможное, чтобы «избежать повторения тяжелых инцидентов, которые произошли в последние недели и месяцы», — об этом по итогам встречи с президентом Армении заявил глава Французской республики. Франсуа Олланд предложил «разработать механизм, который позволит осуществлять наблюдение и предупреждение, возможно, и введение санкций в случае противодействия миру».

О необходимости независимого наблюдения на днях в интервью «Голосу Америки» заявил американский сопредседатель Минской группы Джеймс Уорлик. Сам Серж Саргсян в ходе своего выступления по итогам встречи с французским президентом ни слова не сказал о Нагорном Карабахе. И если бы не протокол, который обязует в данном случае главу Франции выступать первым, то могло бы сложиться впечатление, что вопрос конфликта даже не обсуждался. Но похоже, армянский президент посчитал, что он уже все сказал.

Ранее в интервью агентству France-Presse он призвал страны-сопредседатели Минской группы показать, «какую цену должна заплатить сторона конфликта в случае новой атаки». Визит армянского президента совпал с очередной эскалацией в зоне нагорно-карабахского конфликта. Глава Армении заявил, что в восприятии армянского общества возобновление войны — «вопрос времени». Он обвинил азербайджанскую сторону в шантаже начать войну.

Стороны регулярно обвиняют друг друга в развязании боевых действий. Самыми кровавыми стали четырехдневные столкновения в апреле прошлого года, жертвами которых стали 110 человек. Франция пытается организовать встречу президентов Алиева и Саргсяна (последняя состоялась в октябре 2014 года в Париже). Но с тех пор главы двух государств встречались преимущественно в России. А пока во Францию они приезжают один за другим. Президента Азербайджана здесь ожидают 14 марта. Не лишним будет добавить, что в этот же день Серж Саргсян будет в Москве.

Выход через Армению на страны под санкциями

Визит армянского президента в Париж совпал с моментом завершения переговоров вокруг Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией.

Процесс евроинтеграции повис в воздухе после того, как в 2013 году Ереван внезапно отказался от подписания ассоциативного договора с ЕС и вступил в Евразийский союз, не без давления со стороны Москвы. Приветствуя завершение переговоров вокруг нового рамочного соглашения, Франция заявила, что оно соответствует ее призыву укрепить отношения между Арменией и ЕС.

«У Армении хорошие отношения с ее соседями, Россией и Ираном, и при этом развивающиеся связи с Европой», — подчеркнул Франсуа Олланд, добавив, что Армения может стать хорошей площадкой для взаимодействия Франции и в целом европейский государств c этими странами.

В ходе встреч с французскими предпринимателями президент Армении пытался убедить их в том, что его страна может предоставить им широкие возможности: «производить в Армении и реализовывать на 170-миллионном рынке Евразийского экономического союза». Серж Саргсян также призвал предпринимателей выходить на иранский рынок через Армению, которая даже в период западных санкций поддерживала с этой страной тесные связи. «Если французский бизнес расцветет в Иране, мы тоже будем в числе бенефициаров», — сказал армянский президент.

По итогам визита армянского президента в Париже был подписан ряд соглашений в сфере развития туризма и образования. Серж Саргсян также обсудил с главой Международной организации Франкофонии проведение

саммита в 2018 году. Он пройдет в Армении и будет посвящен инновациям, информационным технологиям и вопросам молодежи.

Фото – RFI