Сын Шахина Мирзоева в Ереване – на тренировке по тхэквондо в кимоно с надписью «Талышистан»: видео

Сын корреспондента газеты «Толыши Садо» (голос Талыша) в Азербайджане, участника талышского освободительного движения Шахина Мирзоева, который недавно бежал в Армению из-за гонений против национальных и религиозных меньшинств, вчера принял участие в тренировке по тхэквондо в Ереване. Занятие с участием мальчика представлено в эксклюзивном репортаже Panorama.am.

Отметим, что за тренировкой сына наблюдал и сам Ш. Мирзоев. Мальчик по имени Рахил одет в кимоно с надписью «Талышистан».

Как рассказывает тренер Гнел Карагезян, 11-летний Рахил тренировался очень усердно, у него черный пояс и хорошая квалификация. «Думаю, что трудом он добьется хороших успехов в Армении», – отметил тренер.

В конце спарринга Рахил и его напарник по тренировке пробежались по залу с флагами Талышистана и Армении.

Как напоминает издание, ранее Ш. Мирзоев рассказал в интервью Panorama.am о невозможности поднять флаг талышей в Азербайджане и о том, какая это мечта для его народа. Более того, сказал Ш. Мирзоев, за время пребывания в Армении он успел изучить отношение к нацменьшинствам в этой стране и провести параллели с Азербайджаном: ситуация ни в какое сравнение не идет. В Армении, подчеркнул Ш. Мирзоев, у нацменьшинств есть возможность учиться на своем языке, у них своя пресса, зарегистрированные общественные организации, свой флаг, и «за это их никто не преследует, сепаратистами и врагами народа не объявляет, люди спокойно себе живут». Он подчеркнул, что все это просто невозможно и исключено в Азербайджане.

Он привел в пример историю молодого талыша, который заявил о намерении перейти в Армению. За это, рассказал Мирзоев, его заставили сесть на фоне флага Турции, сфотографировали и пустили снимок по СМИ и соцсетям, сделав его посмешищем. Так они оскорбили не только этого парня, подчеркнул Шахин Мирзоев, но и весь талышский народ.

Отметим, 11 февраля пресс-секретарь министерства иностранных Армении Тигран Балаян сообщил: «К властям Армении обратился Шахин Мирзоев, с просьбой о предоставлении временного убежища, поскольку, являясь членом Совета талышской культуры, участником Талышского освободительного движения, сотрудником газеты «Толыши Садо», был вынужден бежать из Азербайджана из-за гонений против национальных и религиозных меньшинств и грубейшего попрания их прав и вместе с семьей прибыть в Армению. Власти Армении положительно отреагировали на просьбу Шахина Мирзоева».

Фото и видео – Panorama.am