Визит Эрдогана в Москву: попытка восстановить дружественные отношения – «Голос Америки»

Голос Америки. Дориан Джонс. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует визит в Россию. Это очередная попытка возобновления дружеских отношений между государствами после того, как Турция сбила российский военный самолет почти полтора года назад. В то же время разногласия стран по поводу ситуации в Сирии сохраняются.

В программе визита – двусторонние переговоры под эгидой Совета Сотрудничества высшего уровня. Эрдогана будут сопровождать несколько министров правительства Турции.

Совет сотрудничества был создан как механизм по восстановлению отношений между странами, после того, как в 2015-м году Турция сбила российский военный самолет, который использовался в ходе операций в Сирии.

Встреча Эрдогана с Владимиром Путиным запланирована на пятницу.

По словам аналитика Турецко-азиатского центра стратегических исследований Мурата Билхана, на повестке дня много вопросов:

«Главным вопросом на повестке дня будет Сирия, а также нормализация отношений в сфере экономического сотрудничества, включая сотрудничество с Россией. Я не ожидаю возникновения каких-либо противоречий между Россией и Турцией, так как страны уже начали восстанавливать позитивные отношения, сотрудничество в положительном ключе», – считает Билхан.

Учитывая замедление роста турецкой экономики и рост безработицы, ожидается, что Эрдоган попытается убедить Москву отменить санкции, введенные в отношении Турции в связи со сбитым самолетом.

Бывший высокопоставленный турецкий дипломат Айдын Сельджен отмечает, что несмотря на прилагаемые вот уже почти год усилия по восстановлению дружеских отношений, со стороны Москвы почти не наблюдается конкретных шагов.

«С одной стороны, отношения улучшаются. С другой – нет очевидного прогресса и развития ситуации. Как мы знаем, пока нет никаких подвижек даже с известной проблемой с экспортом помидоров в Россию. Реального прогресса мало, но если рассматривать риторику, в целом ситуация улучшится».

По сообщениям турецких СМИ, Москва согласилась ослабить некоторые ограничения, однако сирийский вопрос ставит улучшение отношений под угрозу.

В начале недели организация сирийских курдов «Демократический союз» открыла офис в Москве. Анкара обвиняет эту организацию и входящие в союз курдские Отряды народной самообороны в попытках создать независимое курдское государство вблизи турецкой границы.

Анкара считает курдские Отряды народной самообороны террористической группировкой и ответвлением Рабочей партии Курдистана (PKK), которая ведет повстанческую деятельность в Турции.

Эксперты отмечают, что Анкара вынуждены была сдерживать критику в отношении Москвы, которая в прошлом месяце стала площадкой для встречи курдских группировок из региона, включая «Демократический союз».

По словам Сельджена, учитывая усиление военного потенциала России и ее растущее политическое влияние в Сирии, Анкара признает необходимость сотрудничать с Москвой.

«В дальнейшем, при формировании политики в отношении сирийских курдов, и особенно курдских групп в Сирии, связанных с Рабочей партией Курдистана, им (турецким властям) придется учитывать позицию Москвы и Вашингтона, – говорит Сельджен. – Россия также настаивает на том, чтобы позиция сирийских курдов по отношению к Дамаску была более реалистичной. Москва демонстрирует существующие ограничения в отношении того, чего можно добиться, и чего – нельзя».

Ожидается, что Эрдоган может предложить по-настоящему шикарные сделки по поставкам оружия, включая покупку российских систем противовоздушной обороны S400, которые несовместимы с подобными системами, произведенными НАТО.

Многие считают ослабление связей Турции с ее партнерами по НАТО целью внешней политики Путина. В то же время, как отмечают аналитики, Эрдогану выгодно показать, что у Турции есть альтернатива ее традиционным союзникам.

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