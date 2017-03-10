Министр обороны Армении и глава МИД Греции обсудили сотрудничество, в том числе – в сфере обороны

Вчера министр обороны Армении Виген Саргсян провел рабочий обед с находящимся с официальным визитом в Армении министром иностранных дел Греции Никосом Коциасом.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении, стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся региональной безопасности, двусторонних отношений и перспектив развития.

Подчеркнув высокий уровень двусторонних политических отношений, Виген Саргсян выделил сферу обороны, где сформировались богатые традиции сотрудничества и эффективные механизмы.

Министр обороны Армении сообщил о договоренностях, достигнутых в ходе своего официального визита в Грецию в конце прошедшего года, а также о ходе их выполнения.

В свою очередь, Никос Коциас вновь подтвердил готовность греческой стороны относительно осуществления с Арменией разных программ в сфере обороны.