Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 11:37 | Март 10 2017

На Аляске обнаружено крупнейшее из открытых на суше в США месторождений нефти

На Аляске обнаружено крупнейшее из открытых на суше в США месторождений нефти

Deutsche Welle. Представители испанской нефтедобывающей компании Repsol и ее американского партнера – компании Armstrong Energy – сообщили в четверг, 9 марта, об открытии нового месторождения нефти на Аляске. Это месторождение является крупнейшим из открытых на суше на территории Соединенных Штатов за последние 30 лет.

Объем извлекаемых запасов углеводородов, по оценкам самой компании, составляет 1,2 миллиарда баррелей. Начиная с 2021 года ежедневная добыча нефти здесь может составить до 120 тысяч баррелей. Для сравнения это больше, чем добывается на одном из крупнейших российских месторождений – Приобском.

Компания Repsol занималась геологоразведкой на Аляске с 2008 года.

Фото – Deutsche Welle

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Рубрики: Международные
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