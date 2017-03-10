Вазген Саргсян ударил ногой, разрушил часть возведенной стены и сказал: «Моим друзьям негде жить»

Арам Саргсян сравнивает поведение, имущество нынешних министров с тем временем, когда Вазген Саргсян был у власти

У спарапета Вазгена Саргсяна до 92 года личной машины не было. Свою первую машину в 92-м он получил в подарок из Афин – от Варужана Гнуни, который приехав в Армению был удивлен тому, что у такого человека нет машины. В беседе с «Аравот» брат Вазгена Саргсяна – член альянса «Елк» Арам Саргсян сравнил нынешних миистров, их служебные машины и личное имущество с имущество Вазгена Саргсяна, заметив, что каждая из их дорогостоящих машин – по цене Искандера или беспилотника: «Тогда и сейчас министры очень разные. Тогда каждый день погибал один из твоих друзей, на тебе была ответственность, обязательства. Нужно было потом смотреть в глаза этим людям. Вазген жил в маленьком доме. Мои родители говорили, если к тебе придут гости или мы захотим остаться у тебя, то негде будет ночевать, места нет. И мы решили построить второй этаж. Вазген любил маленькие дома, прибалтийскую архитектуру. Однажды, когда я принес из дому еду для рабочих, увидел, что они собираются уходить. Я спросил – в чем дело. Они рассказали что Вазген пришел и сказал, чтобы они ушли, ударил ногой, разрушил часть уже возведенной стены и ушел. Позже, когда Арам Саргсян спросил, зачем он так поступил, ведь родителям негде будет спать, если они решат прийти в гости к сыну, Вазген Саргсян ответил: «Я же сказал, что мне не нужен второй этаж, мои родители уже пожилые люди, но ведь ты же целый день общаешься с этими парнями, ты не видишь, что семьям моих погибших друзей негде жить, как я могу построить второй этаж?»

По словам Арама Саргсяна, строительство второго этажа было отложено до 98 года: «С 94 до 98 года там не было никакого строительства. Таким был Вазген, для него идеология была прежде всего, у него была цель. Все парни, которые сейчас в Ераблуре имели одну цель – защитить родину, честь и достоинство, и они сделали это. А сегодня, какая у них цель сегодня? Я не могу понять. Если их единственная цель – нажить имущество и остаться у власти и этим пытаться доказать свое могущество, то это не будет оценено. Они не будут жить, но парни, которые сейчас в Ераблуре проживут тысячу лет. Армяне, живущие в мире, даже через 1000-2000 лет приехав в Армению обязательно посетят Ераблур. А их не будут помнить, они продались Маммоне, стали рабами Маммоны, и пусть живут в рабстве, в рабстве денег».

Вице-спикер НС Эдуард Шармазанов, посетивший Ераблур, чтобы отдать дань памяти спарапету, отвечая на наш вопрос, разве о такой Армении мечтал Вазген Саргсян, ответил: «По крайней мере, Вазген Саргсян мечтал о независимой, свободной Армении. Сегодня у нас есть независимая Армения, где развевается армянский триколор».

Арам Саргсян не согласился с тем, что его брат мечтал только о свободной и независимой Армении: «Они хотят подогнать свой образ жизни под желания Вазгена. Не получится. Тогда, увидев Вазгена, каждый из них, даже если у него и была машина, пытался скрыть свою роскошную жизнь, чтобы Вазген не узнал. Начиная с мелочей, ни один из них не стал бы себя так вести. Просто не смог бы. Они отлично понимают, что если бы Вазген был жив, этого бы не было ни с Сержем Саргсяном, ни с Робертом Кочаряном, не говоря уже о нынешних министрах и премьер-министрах. Начиная с офшоров и заканчивая их поведением, одеждой. Сначала пиджак вешают на спинку кресла, потом жилет расстегивают, а потом будут в майке сидеть. Не понимаю, что это такое».

Рипсиме ДЖЕБЕДЖЯН

Газета «Аравот»

07.03.2017г